Vorrundenabschluss in drei Altersklassen

Bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften der Jugend im Fußballbezirk Donau ist die Vorrunde in drei Altersklassen abgeschlossen worden. Sowohl bei den C-Junioren als auch bei den D- und E-Junioren sind die Plätze für die erste Zwischenrunde vergeben, die im Dezember ausgetragen wird. Im Dezember greifen dann auch die B-Junioren erstmals ins Geschehen ein, die A-Junioren folgen im Januar 2019. Bei den Juniorinnen B und C entfallen Vor- und Zwischenrunde, es gibt nur eine Endrunde.

C-Junioren

In dieser Altersklasse wurde am vergangenen Wochenende die komplette Vorrunde ausgetragen – an drei Orten (Riedlingen, Sigmaringen, Altshausen) und in neun Gruppen mit insgesamt 46 Mannschaften. Die Vereine aus dem Raum Ehingen waren in Riedlingen gefordert. In Gruppe B lieferten sich der SSV Emerkingen I, der SV Granheim, die SGM Riedlingen II und die SGM Oberdischingen/Donau-Riss I ein enges Rennen um den Gruppensieg sowie die weiteren Plätze. In Gruppe C blieb die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach ungeschlagen und zusammen mit der SGM Riedlingen I und der SGM Fulgenstadt/Herbertingen II im Wettbewerb. Die Gruppe H gewann die TSG Ehingen mit makelloser Bilanz (vier Siege, kein Gegentor) vor dem VfL Munderkingen/Unterstadion, im Kampf um Platz drei landete die SG Dettingen knapp hinter dem punktgleichen FV Weithart. In Gruppe I belegte die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen I unangefochten Platz eins (vier Siege, kein Gegentor) vor dem FV Bad Schussenried und der TSG Ehingen II, die ebenfalls in die erste Zwischenrunde einzogen.

Weiter geht es bei den C-Junioren mit der ersten Zwischenrunde am 2. Dezember in Ehingen (Längenfeldhalle, Ausrichter ist der SV Granheim) und am 16. Dezember in Herbertingen und Riedlingen. Dann spielen die Mannschaften um den Einzug in die zweite Zwischenrunde.

D-Junioren

Bei den D-Junioren wurden die letzten Zwischenrunden-Teilnehmer ermittelt. In acht Vorrundengruppen war die Entscheidung bereits eine Woche zuvor gefallen, nun folgten die weiteren fünf Gruppen in Sigmaringen und Altshausen. In Altshausen waren die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker und die TSG Ehingen dabei – mit unterschiedlichem Erfolg: Die Spielgemeinschaft aus Kirchbierlingen und Rottenacker gewann in der Sechsergruppe ihre fünf Begegnungen und kassierte nur beim 5:1 gegen die SGM Oggelshausen/Seekirch/Attenweiler II ein Gegentor, während die TSG Ehingen in ihrer Fünfergruppe ohne Punktgewinn und Torerfolg blieb.

Fortgesetzt wird die Hallenmeisterschaft der D-Junioren mit der ersten Zwischenrunde am 24. November (in Sigmaringen), am 1. Dezember (in Ehingen und Sigmaringen) sowie am 2. Dezember (in Sigmaringen). Dann geht es um die Startplätze für die zweite Zwischenrunde.

E-Junioren

Wie bei der D-Jugend hatte die Vorrunde bereits am Wochenende zuvor mit vier Gruppen begonnen und wurde nun in den weiteren zehn Gruppen abgeschlossen. Gespielt wurde in Riedlingen, Altshausen und Sigmaringen. Jeweils in Riedlingen spielten Mannschaften aus dem Raum Ehingen: In Gruppe G belegte die SGM Rißtissen dank der besseren Tordifferenz Platz eins vor der SGM Rißtissen/Griesingen (Dritter wurde die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I), in Gruppe H kam die TSG Ehingen auf Rang eins vor der SGM Hohentengen und der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II. In Gruppe M gab sich der VfL Munderkingen keine Blöße (ausnahmslos Siege, kein Gegentor) und verwies die SGM Marchtal/Lauterach/Kirchen I und den SV Oberdischingen II auf die weiteren Plätze, in Gruppe N setzte sich der TSV Riedlingen I vor dem SSV Oberdischingen I und dem SSV Emerkingen durch.

Auch bei der E-Jugend steht nun die erste Zwischenrunde an, gespielt wird am 24. November in Sigmaringen sowie am 1. und 2. Dezember in Ehingen und Sigmaringen.