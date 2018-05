Vorlesekids proben für ihren Auftritt

Bereits seit mehreren Monaten bereiten sich die Vorlesekids der Stadtbücherei zusammen mit Astrid Bunzel auf ihren großen Auftritt vor. Intensives Sprech- und Atemtraining sowie die Wahrnehmung des eigenen Körpers probte die Gruppe ebenso wie die sinnstiftende und verständliche Betonung der Sätze.

Das Ziel: der gelungene Auftritt vor einem größeren Publikum. Der Auftritt rückt nun näher, denn schon am Freitag, 22. Juni, von 14 bis 15 Uhr tritt die Gruppe in der Seniorenresidenz Haus Katrin, Blaubeurer Straße 10, in Ehingen auf. Vorgetragen werden Texte aus dem Buch „Sommerzeit in Hosenfeld“, die das Leben der Kinder in den 70er-Jahren beschreiben. Die Gruppe, die bisher sehr fleißig übte, freut sich auf den Auftritt und verpasst ihren Vorträgen bei den beiden noch ausstehenden Übungsterminen den letzten Feinschliff. Die Zuhörer dürfen sich auf einen gelungenen Nachmittag freuen.