Vordere Platzierungen für Rennläufer der Skizunft Ehingen

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Rennläufern der Skizunft Ehingen. Bei traumhaften äußeren Bedingungen bei der Leki Race Challenge im Skigebiet Hochlitten in Österreich und beim Leki-Pokal in Mellau erzielten die Ehinger gute Platzierungen.

In Riefensberg im Skigebiet Hochlitten wurde die Leki Race Challenge ausgetragen. Dabei stand am Samstag zuerst für Schüler unter zwölf Jahren ein Vielseitigkeitslauf, bestehend aus unterschiedlichen Torabständen, Schanzen und Kuppen, auf dem Programm. Nach dem umkämpften Wettbewerb der Schüler traten die Jugendlichen und die Klasse der Aktiven im Riesenslalom gegeneinander an. Sowohl Schüler als auch Jugendliche und Aktive starteten in zwei Durchgängen. Bei den Schülern zählte nicht wie üblich die Summe der beiden Rennläufe für das Ergebnis, sondern nur der jeweils schnellere der zwei Durchgänge ging in die Wertung ein.

Eine hervorragende Leistung zeigte Laurin Herr von der Skizunft mit einem soliden ersten Lauf. Da er im zweiten Durchgang noch eine Schippe draufsetzte, reichte es für ihn als Jüngerer aus beiden Jahrgängen seiner Altersklasse zu Platz acht. Hannah Offenwanger fuhr mit zwei guten Läufen in der stark umkämpfen Gruppe der Schülerinnen U12 auf den achten Platz. Noch erfolgreicher war am Samstag Sophie Herr mit dem vierten Platz bei den Schülerinnen U12. Mit sechs Hundertstelsekunden Rückstand auf die Dritt- und rund einer Sekunde auf die Erstplatzierte erzielte sie ein sagenhaftes Ergebnis und verpasste nur knapp das Podest. Am Sonntag im Slalom trat Hannah Offenwanger an und überbot mit Rang fünf ihre gute Leistung vom Vortag.

Parallel zur Leki Race Challenge am Hochlitten wurde in Mellau der Leki-Pokal ausgetragen, für den sich Sophia Lamparter und Nico Offenwanger von der Skizunft qualifiziert hatten. In der U16 weiblich gelang Lamparter ein solider 17. Platz im Riesenslalom, tags drauf im Slalom schied sie wegen eines Fahrfehlers aus. Offenwanger zeigte sein Können und wurde bei den Jugendlichen U14 am Samstag Sechster und am Sonntag Siebter.

Die Verhältnisse mit kühlen Temperaturen, klarer Sicht, strahlendem Sonnenschein und perfekten Schneebedingungen sorgten dafür, dass neben dem sportlichen Erfolg auch das Skifahren für alle Rennläufer, Eltern und Trainer zum Erlebnis wurde.