Vordere Plätze für TSG-Starter

Bei der 43. Auflage der populären Oberschwäbischen Crosslaufserie haben im ersten Lauf in Blitzenreute von den Ehinger Leichtathleten drei Starter in der Masterklasse vordere Platzierungen erreicht. Anita Böckheler (im Bild links) erzielte Platz zwei vor ihrer Vereinskameradin Rose Zdebik (rechts). Bei den Männern erlief sich Peter Zdebik den fünften Platz in dem starken Teilnehmerfeld. Foto: TSG