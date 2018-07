Vordere Plätze für Triathleten des SV Sulmetingen

Vier Triathleten des SV Sulmetingen haben beim Ebenweiler-Triathlon in ihrer jeweiligen Altersklasse drei Platzierungen unter den besten drei erzielt.

Joshua Mertel, Bernd Lucas und Reinhold Türr starteten über die Olympische Distanz und hatten 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer auf dem Rad mit 460 Höhenmetern und eine zehn Kilometer lange Laufstrecke mit ebenfalls welligem Profil zu meistern. Mertel kam nach 2:13 Stunden als erster SVS-Triathlet ins Ziel und wurde in der Altersklasse auf Platz drei gewertet, Bernd Lucas war nach 2:28 Stunden im Ziel und verpasste mit Platz vier knapp das Treppchen bei der Siegerehrung. Reinhold Türr kam nach 2:33 Stunden ins Ziel und wurde in seiner Altersklasse auf Platz zwei gelistet.

Martin Dangelmayr startete in Ebenweiler über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen). Mit einer sehr starken Leistung wurde Dangelmayr in der Zeit von 1:03 Stunden in der Altersklassenwertung Zweiter und erreichte auch in der Gesamtwertung mit Platz drei einen Podestplatz.