Vorbereitung auf den digitalen Schub im Businesspark

Der Businesspark Ehingen Donau (BED) geht nun in die Vermarktung der Gründer-Etage im Gebäude vier. Durch die positive Entscheidung des Ministeriums für das „Digitalisierungszentrum für die Region Ulm/Alb-Donau/Biberach“ mit der Einrichtung eines Digital Hubs auch in Ehingen, ist nun ein weiterer Meilenstein für den Businesspark gelegt.

„Jetzt gehen wir in die offensive Vermarktung unserer Gründer-Etage“, sagt der zuständige Projektleiter Florian Schraepler, der zusammen mit BED-Geschäftsführer Michael Gassner in den vergangenen Monaten viel Vorarbeit geleistet hat. „Die sogenannte Gründer-Etage in Gebäude vier ist quasi fertig. Die Büros sind bereit für den Einzug. Wir haben hier sehr günstige Konditionen für Gründer eingerichtet“, erklärt Schraepler. So kostet ein 23 Quadratmeter großes Büro inklusive Internet und Parkplatz die ersten zwei Jahre lediglich 149 Euro im Monat. „Da sind alle Nebenkosten drin. So wollen wir es jungen Gründern einfach machen, ein Büro anzumieten“, sagt Schraepler.

Doch nicht nur die Gründer-Etage, für die bereits Anfragen eingegangen sind, sind Teil der Vorbereitungen auf das Digital Hub. Auch der sogenannte Co-Working-Bereich in Gebäude vier, der tage- und wochenweise anmietbar ist, soll kreative Köpfe zusammenbringen, wie es bereits in vielen Großstädten der Fall ist. „Wer nicht alleine arbeiten möchte, kann sich hier einmieten. Das können Einzelunternehmer sein, oder auch Außendienstmitarbeiter von Firmen“, sagt Schraepler. Gerade in diesem Co-Working-Bereich sollen perspektivisch Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die in völlig unterschiedlichen oder ähnlichen Branchen arbeiten, um Ideen auszutauschen oder miteinander ins Geschäft zu kommen. Freiberufler, Kreative, Start-Ups oder digitale Nomaden arbeiten dabei in offenen Räumen und können so voneinander profitieren. Sie können unabhängig voneinander agieren und in unterschiedlichen Firmen und Projekten aktiv sein, oder auch gemeinsam Projekte verwirklichen und Hilfe sowie neue Mitstreiter finden. Im BED-Co-Working-Bereich wird den Nutzern die Infrastruktur (Netzwerk, Drucker, Scanner, Besprechungsräume) zur Verfügung gestellt. „Alles in diesem Bereich ist äußerst flexibel“, sagt Schraepler.

Hochmoderne Werkstatt

Herzstück der Gründer-Etage ist allerdings das 180 Quadratmeter große „Innovation-Lab“, eine hochmoderne Werkstatt, die ein kreativer Arbeitsraum ist. „Hier haben wir die Wände des Raumes so gestaltet, dass diese ganz einfach beschrieben werden können. Wir haben Metaplan-Pinnwände, verstellbare Arbeitsmöbel und kreative Ecken eingerichtet“, erklärt Schrapeler die besondere Werkstatt im Businesspark.

Das Konzept für das Digital Hub steht, der Zuschlag vom zuständigen Ministerium ist erteilt – jetzt muss alles mit Leben gefüllt werden, wie Florian Schraepler deutlich macht. „Wir müssen das Konzept und die Einrichtungen nun mit Menschen füllen. Das geht zum einen natürlich über regelmäßige Veranstaltungen, wie beispielsweise Gründerworkshops, aber natürlich auch mit Menschen, die hier arbeiten werden. Deswegen gehen wir nun eben in die Vermarktung dieses Bereiches“, macht Schraepler deutlich. Und dass dies klappen kann, haben die Macher des Businessparks bereits bewiesen. Denn mittlerweile sind mehr als 80 Prozent der Flächen vermietet.