Vor allem im Handwerk fehlen Lehrlinge

Viele Schüler, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss machen, haben bereits konkrete Pläne für ihren weiteren Lebensweg – sie werden studieren oder eine Ausbildung anfangen. Für alle, die bis jetzt noch keine Lehrstelle finden konnten, hat die Agentur für Arbeit im Businesspark Ehingen in der Talstraße am Donnerstagnachmittag eine Lehrstellenbörse veranstaltet.

„Es gibt immer noch viele unbesetzte Ausbildungsplätze für September 2016“, sagt Nicolette Reepschläger von der Agentur für Arbeit. In der Region Ulm, Biberach und Ehingen seien es rund 2000 offene Lehrstellen. Vor allem in handwerklichen Berufen blieben die Bewerber aus und Arbeitgeber seien immer noch auf der Suche. Darüber hinaus suchen Unternehmen derzeit noch nach passenden Bewerbern im Berufsfeld der Alten- und Krankenpflege sowie im Einzelhandel.

Schüler, aber auch Jugendliche, die unzufrieden mit ihrer Studienwahl sind und die sich bisher vergeblich um einen Ausbildungsplatz bemüht hatten, kamen am Donnerstag zur Arbeitsagentur. Aber auch Beratungsgespräche zur Studienberatung konnten wahrgenommen werden. Zusätzlich gaben die Berater Tipps zu Bewerbungsmappen. „Ich habe nach meinem Schulabschluss ein Studium für Landschaftsarchitektur angefangen. Das hat mir aber nicht zugesagt und jetzt suche ich nach einer Ausbildung im Schreinerbereich“, schildert eine junge Frau ihre Situation im Beratungsgespräch mit Nicolette Reepschläger.

Gemeinsam gehen sie eine Liste an noch offenen Ausbildungsstellen durch. „Soll es denn ausschließlich Holz sein, mit dem Sie arbeiten wollen?“, versucht die Beraterin den Blick der ehemaligen Studentin auf Alternativen zu lenken. Das bringt die Ausbildungssuchende zum Nachdenken: „Eigentlich ist es egal, was für ein Material es ist. Das kann auch Stein oder Metall sein.“

Neben dem Suchbegriff Schreiner kann die Berufsberaterin jetzt auch weitere Berufe wie Steinmetz und Metallbauer auf eine Liste schreiben, die für die junge Frau in Frage kämen. „Ich drucke Ihnen ein paar Adressen und die jeweiligen Anforderungen für diese Ausbildungen aus. Die können Sie daheim noch einmal in Ruhe durchgehen und sich dann entscheiden, wo Sie sich bewerben wollen“, schlägt Nicolette Reepschläger vor. Mit ein paar abschließenden Tipps zur Bewerbung verabschiedet die Beraterin die Ausbildungssuchende.

„Das Beratungsgespräch heute hat mir viel gebracht. Ich hatte vorher keine konkrete Vorstellung von Alternativen zu meinem eigentlichen Ausbildungswunsch, der Schreinerlehre. Jetzt habe ich einen Überblick über Lehrstellen bekommen, die noch offen sind, die ich vorher nicht kannte und für die ich mich jetzt bewerben möchte“, sagt die künftige Auszubildende, die aktuell noch einige offene Bewerbungen ausstehen hat. „Das klappt schon“, ermutigt Nicolette Reepschläger.

Die Beraterin will mit der Ausbildungssuchenden in Kontakt bleiben. „Wenn es bei diesen Arbeitgebern nicht klappt, suche ich Ihnen gerne weitere Adressen raus“, bietet Nicolette Reepschläger an. „Wir möchten natürlich gerne wissen, ob diejenigen, die bei uns eine Lehrstelle suchen, auch am Ende etwas gefunden haben“, erklärt die Beraterin. „Die Lehrstellenbörse kommt jedes Jahr gut an. Interessierte können an diesem Tag einfach kommen, ohne einen Termin zu vereinbaren. Aber natürlich können Suchende auch jederzeit zu uns kommen und sich bei einem Gespräch beraten lassen“, betont Nicolette Reepschläger.