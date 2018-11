Von Paris und Brixen ins Ehinger Rathaus

Weite Reisen haben zwei Glasbilder zurückgelegt, die heute im Ehinger Rathaus zu sehen sind. Beide gab einst die Familie Winckelhofer in Auftrag. Über ihre spannende Geschichte hat am Sonntag Johannes Lang von der Ehinger Museumsgesellschaft im Museum referiert.

Seit Ende Oktober zeigt das Ehinger Museum in der Spitalkapelle eine Ausstellung, die sich mit der Familie Winckelhofer befasst. In diesem Rahmen hat Johannes Lang nun die Geschichte zweier Glasbilder recherchiert, die im Rathaus in Ehingen zu sehen sind und zur Zeit von Hieronymus Winckelhofer um 1509 entstanden sind. Sie zeigen den Stifter als kleine Person in einem einfachen Priestergewand. Dargestellt sind auch der Heilige Hieronymus als Namenspatron und die Madonna mit Kind. Im 17. Jahrhundert wurden die Originale bei einem Brand im Rathaus zerstört, doch Kopien schafften es im 19. Jahrhundert wieder ins Rathaus, wo sie noch heute zu bewundern sind.

Weite Verzweigungen der Familie Winckelhofer

Lang musste weit ausholen, um aufzuzeigen, wie bedeutend beide Bilder eigentlich für Ehingen sind, denn dass Kopien heute wieder im Sitzungssaal zu sehen sind, ist auch auf die weite Verzweigung der Familie Winckelhofer zurückzuführen, die nicht nur in Ehingen wirkte. Zusammengetragen hat diese Spuren einst Joseph Hehle, ehemaliger Schulleiter des Ehinger Gymnasiums, um 1900, der sich eingehend mit der Geschichte der Familie Winckelhofer befasst hat. Die war im 13. Jahrhundert nach Ehingen gekommen und hat viele einflussreiche Söhne hervorgebracht. Unter anderem geht die heutigen Schul- und Armenstiftung in Ehingen noch auf Hieronymus Winckelhofer zurück, der vielerlei Stiftungen zu seinen Lebzeiten ins Leben rief, die später alle zusammengefasst wurden, erläuterte Johannes Lang. Doch auch in anderen Städten haben Sprösslinge der Winckelhofers Spuren hinterlassen. Allein bis 1520 gibt es 41 Auflistungen von Winckelhofer in gehobenen Ämterns. Einer von ihnen ist beispielsweise Jakobus, der als Benediktiner im Kloster in Lorch wirkte und der erste Bürgerliche in seinem Amt war, so Lang. Und auch Hieronymus’ Bruder Heinrich, der Neffe von Jakobus, wurde berühmt, denn er schaffte es, Kanzler beim Herzog von Württemberg zu werden, und er wirkte dort ab 1522 vier Jahre lang. Er wurde im Kloster Hirsau begraben, seine Grabplatte ist aber heute in St. Blasius in einer Seitenkapelle an der Nordseite zu sehen.

Die Nachbildung eines der Bilder, allerdings im Querformat, so Johannes Lang, war im Winckelhoferhaus in der Hauptstraße vorhanden. Lange Zeit sei es dort geblieben und wurde erst im 18. Jahrhundert an Johann Nepomuk Vanotti, den Mitbegründer des Ehinger Gymnasiums, übergeben. Als Vanotti Ehingen verließ, übergab er das Bild an Dr. Buzorini, erklärte Lang seinen Zuhörern im Museum. Inzwischen war das Bild zerbrochen und der neue Eigentümer musste es von der Glasmeisterei Kienle reparieren lassen, die es wieder zusammenfügte und es dem Ulmer Kunsthändler Thierer zeigte. Der kaufte das Bild und verkaufte es dann nach Paris. Erst 1872 holte der damalige Stadtschultheiß das Bild zurück nach Ehingen und damit auch zurück ins Rathaus, so Lang.

Zweites Bild war in Brixen zu finden

Auch vom zweiten der beiden Bilder gab es eine Kopie, die sich in Besitz von Hieronymus’ Bruder Georg befand. Der wurde Pfleger beim Bischof von Brixen in Anras im Tal der Drau. In der Kapelle des Lachmüller-Hauses in Brixen am Säbener Tor ist das Glasbild heute zu sehen. Um 1850 ist es dorthin gekommen. Ein Glasmaler fragte einst um Erlaubnis, es kopieren zu dürfen, damit es als Geschenk an den Bischof von Rottenburg Wilhelm Reiser gehen könne. Dessen Schwester verkaufte es 1899 zurück nach Ehingen. Wohin somit auch eine Kopie des zweiten Bildes den Weg in den Rathaussaal gefunden hatte, schloss Lang seine Ausführungen.