Von Heldinnen und Helden der Meere

Mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am fünften Bildungsforum des regionalen Bildungsbüros Alb-Donau-Kreis im „Haus des Landkreises“ in Ulm teilgenommen. Die Veranstaltung widmete sich – ganz im Zeichen der Bildung für nachhaltige Entwicklung – dem Thema Wasser.

Landrat Heiner Scheffold erinnerte daran, dass es lange als unvorstellbar galt, dass hier in Mitteleuropa Wasser einmal knapp werden könnte. Er rief zu einem bewussteren Umgang mit der Ressource Wasser auf, da diese auch für den eigentlich wasserreichen Alb-Donau-Kreis zu einem existentiellen und schützenswerten Gut geworden sei, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt.

Im Anschluss sprach Christian Weigand von der Meeresschutzorganisation „Blue Awareness“ zum Thema „Helden der Meere – vom Wissen ins Handeln“. Meeres- und Umweltschutz seien ein Marathon und kein Sprint, so Weigand. Es gehe darum, das eigene Handeln dauerhaft zu ändern statt in Aktionismus zu verfallen. Als Beispiel nannte er den Verzicht auf PET-Flaschen: Durch die Nutzung einer wiederbefüllbaren Flasche könnte jede und jeder Einzelne innerhalb von drei Jahren rund 1000 Plastikflaschen ersetzen.

Weigand forderte er die Anwesenden auf, nur kurz darüber nachzudenken, an welcher Stelle im Alltag sie ganz persönlich ihr Verhalten dauerhaft ändern könnten. „Und wer von euch wird das ab morgen umsetzen?“, fragte er ins Publikum. Der größte Teil der Zuhörerinnen und Zuhörer erhob sich von den Plätzen, um Bereitschaft zu signalisieren. „Ihr alle seid nun auch Helden der Meere!“, rief ihnen Weigand zu. Ihm gehe es darum zu bewegen und aufzuzeigen, wie auch kleine Aktionen große Wirkungen entfalten können.

Besonders gut habe ihm gefallen, dass die Magdalena-Neff-Schule in Ehingen einen ganzen Projekttag rund um seinen Vortrag gestaltet habe, so Weigand. Denn bereits in der Woche vor dem Bildungsforum war Christian Weigand in den Schulen des Alb-Donau-Kreises unterwegs und begeisterte insgesamt rund 1700 Schülerinnen und Schüler mit seinem Vortrag, wie es in der Mitteilung heißt.