Von der Schöpfung lernen

Bereits am Sonntagmorgen um 5.30 Uhr ist der Start zur Schöpfungswanderung der VHS Ehingen rund um Bremelau und Frankenhofen mit Hermann Rechtsteiner vom Nabu und dem Theologen Gerd Steinwand gewesen. Rund 40 Interessierte sind gekommen und gingen mit auf den Weg zum Kreuzberg bei Bremelau.

Unterwegs erklärte Hermann Rechtsteiner Bäume und Blumen am Wegesrand und deren Bedeutung und die Wichtigkeit in der Biosphäre. Bei einem sterbenden Baum wurde den Wanderern der Prozess des Todes vor Augen geführt. Der Theologe Gerd Steinwand mahnte, so wie der Baum sollen sich auch die Menschen auf den Tod einlassen und nicht anonym sterben wollen. So stirbt der Baum als wertvolles Objekt für die ihn umgebene Natur und erfüllt bis zum Ende seine Aufgabe. Auf dem Kreuzberg bei Bremelau angekommen, erfuhren die Besucher die religiöse Bedeutung dieses Biotops. Wo früher nur Fichten standen, wurden im Laufe der vergangenen 50 Jahre Laubbäume gepflanzt und 1888 eine Lourdes-Kapelle von der Bremelauer Jugend gebaut. Eine Frau aus Bremelau erzählte von den Schwierigkeiten damals, wie sich der Gemeinderat beharrlich gegen diesen Kapellen-Bau wehrte und schließlich mit Bauchgrimmen zustimmte, zumal der Berg ein reiner Felsriegel war und landwirtschaftlich nicht genutzt werden konnte. Bemerkenswert auf dem Kreuzberg ist noch eine Zisterne, die regelmäßig mit Wasser gefüllt wird, um die liebevoll gepflanzten Blumen zu gießen. ,,Das Wasser ist alleweil saumäßig kalt und frisch“, sagte die Frau, die das Wasser regelmäßig mit einer handbetriebenen Pumpe zu Tage fördert. Nach diesen Infos ging es wieder zurück zum Startpunkt am Bremelauer Sportplatz und von dort in den ,,Grünen Baum‘‘ zu einem Frühstück.