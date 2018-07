Von dem Erlös wird Tierfutter gekauft

Was im letzten Jahr bei der Stadt Ehingen an Fundsachen abgegeben wurde, haben die Mitarbeiterinnen vom Bürgerbüro, Sylke Huber, Brigitte Schick, Gisela Huckle, Miriam Würfel und Petra Sama während des Trödelmarktes versteigert. Von dem Erlös wird regelmäßig Tierfutter für die bei der Stadt abgegebenen Tiere gekauft. Ganz viele Fahrräder – fast 30 – waren es in diesem Jahr, die einen neuen Besitzer suchten. Aber auch so skurrile Dinge wie der Einbaurahmen für ein Dachfenster, der wahrscheinlich von einem Lastwagen gefallen ist, und ein Fahrradanhänger waren dabei, doch diese beiden Sachen sollten erst ganz zum Schluss unter den Hammer kommen.

Grundsätzlich wurde jedes Fundstück von Sylke Huber mit einem Euro angesetzt, der Preis ging dann meist schnell in die Höhe. Ein Fahrrad in ganz schlechtem Zustand ersteigerte ein Mann und gleich ein zweites dazu, wahrscheinlich sollte aus zwei Rädern eins gemacht werden.

„Ich kann das, ich bin Ingenieur“, sagte der Käufer beim Zahlen. Für den dreijährigen Elias, der schon auf zwei Rädern radeln kann, kaufte der Papa das nächstgrößere, wohlwissend, dass es so günstig so bald keine Fahrräder zu kaufen gibt. Viele kleine Schmuckstücke waren ebenfalls dabei, sie wurden den Kauflustigen gezeigt, ehe es ans Steigern ging. Motorradhelme sind auch einige liegen geblieben. Josef Wain musterte genau das Innenleben und steigerte eifrig mit. „Ich habe einen sehr teuren Helm. Um mit dem Bike zur Arbeit zu fahren, reicht der günstige“, betonte er.