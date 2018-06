Vom Lachyoga über Sprachkurse bis Zumba – VHS stellt Programm vor

Die Volkshochschule Ehingen (VHS) präsentiert das Programm für das Herbstsemester 2012. Auf dem Plan stehen diesmal mehr als 200 Kurse und 60 Einzelveranstaltungen. Darunter 30 Kurse, die dieses Jahr erstmals angeboten werden. „Wir versuchen, mit der VHS immer am Puls der Zeit zu bleiben, deshalb hab wir jedes Semester etwa zehn bis 20 Prozent Neues im Angebot“, sagt Peter Dunkel, Leiter der VHS Ehingen.

Damit es für die Ehinger noch interessanter wird, das gesamte Programmheft anzuschauen, veranstaltet die VHS in diesem Jahr erstmals mit der Veröffentlichung ein Gewinnspiel. Es gilt, fünf Bilder den entsprechenden Ehinger Gebäuden zuzuordnen. „Den Siegern winken ein Restaurantgutschein, Veranstaltungstickets oder Kursgutscheine“, sagt Dunkel.

Der Fachbereich Gesundheit ist mit 85 Kursen auch diesmal wieder der am stärksten vertretene. „Der Trend des Jahres ist Zumba, deshalb bieten wir in diesem Jahr viele solche Kurse auch schon für Kinder an“, sagt Roswitha Schrode von der VHS. Außerdem stehen auch wieder Yoga, Wirbelsäulengymnastik oder Autogenes Training auf dem Programm. „Ein besonderer Höhepunkt wird das Lachyoga sein“, so Roswitha Schrode. Zum Bereich Gesundheit zählen auch die etwa 20 Kurse zum Thema Ernährung. „Es ist mir wichtig, wieder den Genuss beim Essen in den Vordergrund zu rücken“, so Roswitha Schrode.

Gefolgt wird das Feld Gesundheit vom Kreativbereich. „Bei den Mal- und Zeichenkursen haben wir in diesem Jahr darauf geachtet, Anfängern den Einstieg zu erleichtern“, sagt der VHS-Leiter. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass viele Interessierte den Kursen fern bleiben, weil sie sich davor scheuen, sich mit fortgeschrittenen Künstlern zu messen. „Deshalb gibt es jetzt viele Einsteigerkurse.“

Einen Namen in ganz Deutschland hätten sich die Klöppelkurse der VHS gemacht. „Die sind in der Szene weitbekannt, es kommen sogar Frauen extra dafür aus Norddeutschland oder München zu uns“, weiß Dunkel.

Aber nicht nur Frauen sollen sich bei der VHS handwerklich betätigen können. In Kooperation mit der Volkshochschule Ulm werden Kurse angeboten, in denen Männer richtig zupacken können. Neben dem bewährten Kurs „Schweißen“ werden in diesem Jahr auch „Holztröge schlagen mit alten Werkzeugen“ und „Hochsitzbau im Wald“ angeboten.

Die Sprachkurse der VHS erfreuen sich bei den Ehingern großer Beliebtheit. Und die Teilnehmer werden immer jünger. Englisch-Kurse gibt es beispielsweise für Kinder ab vier Jahre. „Eltern fragen immer wieder nach solchen Frühförderkursen. Englisch wird immer wichtiger. Viele wollen ihren Kindern so einen kleinen Vorsprung verschaffen“, sagt Roswitha Schrode. Außerdem bietet die VHS jedes Jahr mit Blick auf die Städtepartnerschaft zwischen Ehingen und Esztergom einen Ungarischsprachkurs und sogar Chinesisch kann an der VHS gelernt werden.

Frühbuchen lohnt sich: Schnellentschlossenen, die bis zum 17. September buchen, gewährt die VHS einen Rabatt von zwei Euro.