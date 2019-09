Vom Kaiserstuhl in den Narrenschopf

Unter dem Motto „Wiesn Gaudi im Kaiserstuhl“ setzten sich am Samstag 78 Eh’gner Kügele Richtung Schwarzwald mit einem Doppeldeckerbus in Bewegung. Die Stimmung war gut und passte zum Sonnenschein, der die Kügele am Samstag und Sonntag verwöhnte.

Nach der Ankunft in Breisach bestieg die Reisegruppe ein Ausflugsschiff, auf dem das Mittagessen mit deftigen Wiesn-Schmankerln eingenommen wurde. Danach blieb noch genügend Zeit, sich auf dem Sonnendeck niederzulassen und die Fahrt auf dem Rhein zu genießen. Nach der Schifffahrt gab es Gelegenheit, Breisach mit seinem Münster und historischem Stadtbild zu erkunden. Anschließend ging die Fahrt ins Hotel Landhaus Blum in Umkirch.

Zünftige Blasmusik

Nach der Quartiernahme gab es genügend Zeit, sich auf den Abend vorzubereiten. Am Abend traf man sich zum Oktoberfest im Zelt zum Essen bei Spaß und Gaudi. Zünftige Blasmusik der Kapelle „Zweitakt Spezial“ und eine Maß Bier trieben die Stimmung auf einen ersten Höhepunkt.

Die Band „Funrise“ mit ihren bayrischen Hits brachten das Zelt zum Brodeln. Die Kügeles-Gruppe in angemessener Kleidung mit Lederhosen und Dirndl steigerten die Stimmung in ungeahnte Höhen. „Kügele – Hoi“ klang immer wieder durch das Zelt und hat bei manchem Oktoberfestbesucher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bis tief in die Nacht ging es in Partylaune weiter. Manchem Kügele waren die Strapazen am nächsten Tag deutlich anzumerken.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen ging es zur Erholung an den Titisee. Bei Kaffee und Kuchen oder einer Bootsfahrt verflogen die zwei Stunden Aufenthalt wie im Fluge.

Die Weiterfahrt führte nach Bad Dürrheim in den Narrenschopf. In drei Gruppen wurden die Eh’gner Kügele durch die Ausstellung geführt. Dabei wurden die einzelnen Fasnetsfiguren und die Geschichten hinter ihnen erläutert. Die Führerinnen kommentierten die Ausstellung mit Witz und Humor.

Zum Abschluss des Besuchs im Narrenschopf Bad Dürrheim sahen sich die Kügele in der erst im Juli eröffneten 360 Grad-Projektionskuppel unter anderem einen Film über den Munderkinger Brunnensprung an.

Das Interesse am Narrenschopf war so groß, dass die Rückfahrt mit einer Verzögerung angetreten wurde. Nach zweistündiger Heimfahrt trafen die Eh’gner Kügele wieder in Ehingen ein.