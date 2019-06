Mit dem letzten Punktespiel der Saison 2018/19 endete die Ära Oliveira bei der SG Altheim. Doch der erfolgreiche Trainer Joachim Oliviera bleibt der Bezirksliga Donau erhalten. Denn auch die TSG Ehingen spielt, nachdem sie den Aufstieg in die Landesliga verpasste, auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Für Oliveira bedeutete der Vereinswechsel daher keinen Aufstieg.

Im Gespräch mit dem SZ-Mitarbeiter ließen die beiden nochmals die zurückliegenden vier Jahre Revue passieren. Nach der Saison 2014/15 kam Joachim Oliveira zur SG Altheim. Der in den 70er Jahren gegründete Verein hatte zuvor noch nie eine Meisterschaft errungen und war über eine erfolgreiche Relegation in die Kreisliga A aufgestiegen. In Altheim wurde stets unter verschiedenen Trainern ein solider Fußball gespielt. Doch in die Nähe eines Aufstiegs kam der Verein nicht. Im ersten Jahr mit Oliveira wurde die SG Altheim Siebter.

„Die vier Jahre waren mit viel Erfolg und viel Erfahrung für Mannschaft und Trainer geprägt“, sagt Joachim Oliveira. Man habe stets den Wunsch gehabt, sich weiterzuentwickeln und das habe viel Arbeit verursacht. Von Anfang an hatte man auf dem Hochsträß einen Aufstieg im Visier. Mit Geduld war einiges gerade zu richten. In der ersten Saison erreichte die SG Altheim mit 46 Punkten den siebten Tabellenplatz mit einem Torverhältnis von 51:45. Doch bei der SG Altheim wollte man mehr. Die Saison 2016/17 entwickelte sich zu einem interessanten Zweikampf zwischen der SG Altheim und dem TSV Riedlingen. „Als wir am 2. April 2017 das Heimspiel gegen den TSV Riedlingen gewannen, wussten wir: Heuer können wir es packen. Mit diesem Sieg kann man uns nicht mehr so schnell einholen.“ Die angriffsstarken Riedlinger blieben der SG Altheim zwar bis kurz vor Saisonende auf den Fersen, doch nach dem letzten Spieltag hatte das Team von Trainer Joachim Oliveira sechs Punkte Vorsprung. Entscheidend war letzten Endes auch, dass die SG Altheim beide Spiele gegen den TSV Riedlingen gewonnen hatte.

Euphorie und Selbstvertrauen

Bei der SG Altheim wussten Trainer und Spieler, dass man in der Bezirksliga nur bestehen könne, wenn die Spieler in jedem Spiel an ihre Leistungsgrenze gehen würden. Der Aufsteiger ist sehr gut in die Verbandsrunde gestartet und hat am Ende mit 42 Punkten einen sicheren siebten Tabellenplatz belegt. Nicht ganz nach Wunsch verlief dann der Start in das zweite Bezirksliga-Jahr. Die SG Altheim hatte zum Beginn der Runde sehr starke Gegner und musste einige Niederlagen, auch auf eigenem Platz, einstecken. Erst in den späteren Herbsttagen begann man mit dem Punktesammeln, um sich einige Luft zu verschaffen. In der Rückrunde war die Erwartungshaltung besser als die Ergebnisse, Doch nach dem ernüchternden 0:7 im Bezirkspokal gegen die SF Hundersingen besann man sich auf dem Hochsträß eines Besseren. Man setzte sich neue Ziele: Zunächst 35 Punkte, dann 37 Punkte und am Ende waren es dann 41 Punkte und wieder der siebte Tabellenplatz. „Wenn man weiß, woher wir gekommen sind, war dieser erneute siebte Platz durchaus zufriedenstellend“, sagt Joachim Oliveira.

Bei der SG Altheim lässt man den erfolgreichen Trainer nur ungern gehen. Doch sieht man ein, dass nach vier Jahren der Wunsch von Joachim Oliveira verständlich ist. Er hat schon frühzeitig gesagt, dass er aufhören würde. Er wollte eine Pause einlegen, doch nachdem feststand, dass Roland Schlecker bei der TSG Ehingen aufhören würde, kamen die Gespräche mit der TSG Ehingen in Gang und hatten Erfolg. Oliveira geht nicht, ohne einen besonderen Dank an die treuen Altheimer Fans auszusprechen: „Sie standen immer hinter uns und fuhren auch zahlreich zu den Auswärtsspielen mit.“