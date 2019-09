Voltigierturnier mit mehr als einem Dutzend Wettbewerben

Im Zeichen des Voltigierens steht die Reitanlage des RFV Ehingen am Sonntag, 29. September. Der Reit- und Fahrverein trägt sein Voltigierturnier aus, von 8 Uhr an stehen mehr als ein Dutzend Prüfungen bis hin zur Klasse M auf dem Programm. In zwei Prüfungen am Sonntagvormittag, den Galopp-Schritt-Gruppen und dem Galopp-Schritt-Einzel, werden Punkte für die Kreismeisterschaftswertung im Pferdesportkreis Alb-Donau vergeben. Ehingen ist die letzte Station der Kreismeisterschaften 2019.

Der veranstaltende Reit- und Fahrverein erwartet nach Angaben von Trainerin Andrea Schlecker zu ihrem Voltigierturnier 20 Gruppen mit jeweils sieben Teammitgliedern sowie insgesamt rund 160 bis 180 Starter im Alter von etwa acht bis 30 Jahren. Die Teilnehmer kommen aus ganz Süddeutschland, auch der RFV Ehingen ist stark vertreten – in den Nachwuchswettbewerben, aber auch bei den Älteren. „Beim Nachwuchs geht es vor allem auch um Spaß und darum, im Training während des Jahres ein Ziel zu haben, worauf man arbeitet“, sagt Andrea Schlecker.

Vormittags ist vor allem der Nachwuchs an der Reihe, der in zwei Prüfungen auch um die letzten Punkte für die Kreismeisterschaftswertung kämpft, nachmittags folgen die Leistungsprüfungen für die Gruppen und Einzelvoltigierer bis hin zur Klasse M. Als Höhepunkt des Turniertages gelten die Küren der M-Gruppen und die Doppelvoltigierer.