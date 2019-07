Voltigierteam belegt Rang vier – Schnupperkurs in den Ferien

Die Nachwuchsgruppe der Voltigierabteilung von Heufelden ist am vergangenen Wochenende erfolgreich in Herbertingen gewesen. Die jungen Voltigiererinnen durften zum ersten Mal mit ihrem neuen Voltigerpferd Caliso zu einem Turnier. Sie nahmen an einem WBO-Pflichtwettbewerb teil und erreichten den vierten Platz. Die Voltigiererinnen waren sehr zufrieden mit ihrer Leistung und vor allem sehr stolz auf ihr Pferd, das seine Sache ebenfalls zum ersten Mal brav und souverän meisterte. Es voltigierten: Hannah Jahrmann, Sophia Münch, Luisa Aßfalg, Maeli Stephens, Lara Kröner und Angelina Gabler. Vorgestellt wurde die Gruppe von Silke Stöhr. Die Voltigierabteilung der Reitgemeinschaft Heufelden bietet in den Sommerferien von Mittwoch, 4. September, bis Samstag, 7. September, jeweils 9 bis 12.30 Uhr, einen Schnupperkurs für junge Pferdebegeisterte an. Der Kurs auf der Reitanlage Renz in Heufelden eignet sich für pferdebegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren, Vorerfahrungen im Voltigieren sind nicht erforderlich. Für die Teilnehmer ist der Kurs eine Möglichkeit, das Voltigieren – ein Teamsport, der aus Turnübungen auf dem Pferd besteht – auszuprobieren. Angeboten wird ein umfangreiches Programm rund ums Pferd und ums Voltgieren. Mitzubringen sind enganliegende Sportkleidung, Turnschläppchen, ein kleines Vesper und etwas zu trinken. Die Teilnahme für vier Tage kostet 50 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung bei Silke Stöhr, Telefon 07393/4051248.