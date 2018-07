Volleyballer erleben tolle Tage in Ehingen

Bereits zum 21. Mal hat das bundesweites DJK-Volleyballturnier für D-Jugendmannschaften in Ehingen stattgefunden. Ausrichter der Veranstaltung war wie in den vergangenen sieben Jahren die DJK Kolleg St. Josef Ehingen, die sich selbst mit zwei Mannschaften beteiligte.

Gespielt wurde am Samstag und am Sonntag in den Turnhallen des Johann-Vanotti-Gymnasiums, wo zwölf Mädchen- und acht Jungenmannschaften um den Turniersieg kämpften. Siegreich bei der männlichen Jugend war, wie im vergangenen Jahr die DJK Hegenberg (BW/Bodenseekreis), welche in einem spannenden Endspiel die DJK Colditz (Sachsen/Leipzig) in drei heißumkämpften Sätzen bezwang.

Bei der weiblichen Jugend hat sich die DJK Hammelburg (BAY/Unterfranken) vor der DJK Tiefenbach (BAY/Nähe Passau) nach einem packenden, rein bayerischen Finale über zwei Sätze in die Siegerliste eintragen können.

Die Mannschaften der gastgebenden DJK Kolleg St. Josef belegten die Plätze fünf und acht im Wettbewerb der Jungen. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Filmabend am Freitag und eine Show zweier Jongleure sowie dem gemeinsamen Mitfiebern beim Eurovision Song Contest am Samstag. Untergebracht und versorgt wurden die Mannschaften im Kolleg St. Josef in Ehingen.