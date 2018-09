Voller Einsatz für die Integration

Der Ehinger Freundeskreis für Migranten feiert Jubiläum. Seit 25 Jahren setzt sich der Kreis von Ehrenamtlichen verschiedener Herkunft mit unterschiedlichen Berufen und politischen Interessen für ein Miteinander in Vielfalt ein. Die Helfer erfahren viel von den Schicksalen der Einzelnen, die den Weg von weit her nach Ehingen gefunden haben. Sie versuchen, diese Menschen so gut es geht zu unterstützen. Manchmal sind sie aber auch machtlos.

So wie im Fall der Familie Abdellah, die seit sieben Jahren in Ehingen wohnt, aber nach Algerien abgeschoben werden soll. Wie es für sie weitergeht, liegt nicht in der Hand der ehrenamtlichen Helfer. Die Politiker im Landtag werden den Fall besprechen.

Viele traumatisierte Kinder

Viele der Flüchtlinge seien alleine hier, worunter sie leiden, erklärt Ursula von Helldorff, Vorsitzende des Freundeskreises. „Sie hatten auf das Nachkommen der Familie gehofft.“ Viele der Kinder seien traumatisiert, sagt die zweite Vorsitzende Heidi Porsche. „Das kommt dann plötzlich im Unterricht raus, sie werden jähzornig“, erklärt sie. Viele könnten nicht schlafen, seien immer aktiv. Beim Schwimmkurs, der kürzlich stattfand, hätte man nicht alle Kinder auf den Bauch ins Wasser legen können. „Sie kamen ja übers Wasser hierher und haben Fürchterliches erlebt“, erklärt Heidi Porsche. Der Kurs habe ihnen aber nun eine andere Qualität des Wassers vermittelt, so Ursula von Helldorff, „sie sind ein bisschen mutiger geworden“.

Das Thema „Flüchtlinge“, das seit 2015 sehr präsent ist, ist für den Freundeskreis für Migranten kein neues. Schon um Flüchtlinge aus dem Kosovo, vom Balkan habe man sich gekümmert und auch Afghanistan sei kein neues Thema, erklären die Vorsitzenden. Doch in den vergangenen Jahren sei die Zahl die Ehrenamtlichen insgesamt in der Stadt gestiegen, sagt Ursula von Helldorff. „So können wir für alle Unterkünfte Helferkreise organisieren.“ Hilfreich sei bei der Arbeit ab 2015 auch die Anlaufstelle für Ehrenamtliche in der Stadt gewesen. „Unsere Struktur konnte dadurch Vorbild für viele Helferkreise im Alb-Donau-Kreis werden“, sagt Ursula von Helldorff, die seit fünf Jahren Vorsitzende des Vereins ist.

Heidi Porsche engagiert sich seit 1996 – damals im Arbeitskreis für Aussiedler, der später im Freundeskreis für Migranten aufging. In der Berkacher Straße kümmerte sie sich damals um mehr als 200 Russlanddeutsche, die noch nicht integriert waren. Sie las ihnen die Post vor und erklärte ihnen, was zu tun ist. Der Unterricht für Schüler entstand, als Heidi Porsche ein Mädchen im Krankenhaus unterrichtete. Ab 2000 gab es dann Förderunterricht am Wenzelstein. 2003 kam die Hausaufgabenbetreuung in der heutigen Gemeinschaftsunterkunft dazu, dann in der Moschee. Anstrengend sei der Unterricht gewesen, erklärt Heidi Porsche. „Abends war ich tot.“ Irgendwann sei klar gewesen: Auch Kinder türkischer Migranten hätten Bedarf. „Nicht nur die Eltern, die Schüler müssen wollen“, sagt Heidi Porsche über den Unterricht. „Sonst machen sie nicht mit.“ Mittlerweile werden Hausaufgabenbetreuung und Schülerförderung auch in der Realschule und der Längenfeldschule angeboten, Unterricht gibt es außerdem in der Oberschaffnei, wo auch Erwachsene unterstützt werden. Stand Juli wurden 190 Schüler von 50 Lehrkräften unterrichtet, die dafür vom Freundeskreis speziell geschult und regelmäßig weitergebildet werden.

Helfer werden fachlich begleitet

85 Mitglieder hat der Freundeskreis heute. Viele der aktiven Helfer sind pensionierte Lehrer oder auch Schüler. „Wir haben eine relativ geringe Fluktuation, das heißt unsere Mitglieder bleiben relativ lange“, sagt Ursula von Helldorff. Man kümmere sich auch um jeden Ehrenamtlichen, „keiner wird mit den Erlebnissen allein gelassen“. Eine fachliche Begleitung gebe es durch die Caritas Ulm. Regelmäßig tauschen sich die Mitglieder auch aus. Seine Aktivitäten finanziert der Freundeskreis über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Erlöse aus Bücherflohmärkten und Projektförderungen. Das Möbellager sei kein Gewinn-Geschäft. „Jeder, der Lust hat, ist eingeladen, hier einmal reinzuschauen“, sagt Ursula von Helldorff. Das Möbellager sei nicht nur für Migranten und Flüchtlinge da. In der Hauptstraße 89 werden dienstag- und freitagnachmittags gebrauchte beziehungsweise gespendete Möbel zum günstigen Preis angeboten. Im Möbellager helfen auch Flüchtlinge mit.

„Ganz Viele, die wir einmal unterstützt haben oder noch unterstützen, wollen etwas zurückgeben“, sagt Ursula von Helldorff. Auch bei den Bücherflohmärkten oder der Schülerförderung würden sich Flüchtlinge einbringen. Weitere Aktivitäten des Vereins sind zum Beispiel der Besuchsdienst in den Unterkünften, in denen auch Russland-Deutsche wohnen. Stark engagiert ist der Ehinger Verein bei der Einzelfallbetreuung. Hier gehe es um alle möglichen Probleme, auch um Formulare und Behördengänge. „Oft sind es Themen, die man auch in die Nächte mitnimmt“, sagt Heidi Porsche.

Über neue Helfer ist der Freundeskreis immer froh. Für den Besuchsdienst in der Berkacher Straße brauche man ganz dringend Unterstützung. Eine Erleichterung sei, dass sich nun Integrationsmanager um die Anschlussunterkünfte kümmern.

Die Geschichte des Freundeskreises

Schon seit 1986 gab es in Ehingen den Arbeitskreis für Flüchtlinge und den Arbeitskreis für Aussiedler, gegründet von katholischen und evangelischen Kirche in der Stadt. Auf Vorschlag der Caritas wurde der Arbeitskreis für Flüchtlinge vor 25 Jahren zum Verein – seit 1993 trug er den Namen „Ehinger Freundeskreis für Flüchtlinge“. Der Arbeitskreis für Aussiedler blieb bestehen, schloss sich 2008 dann aber dem „Freundeskreis“ an, weil es weniger zugezogene Aussiedler gab. Im gleichen Jahr wurde der Verein auch in „Ehinger Freundeskreis für Migranten" umbenannt. Der Name verweise darauf, dass Integration, das Ankommen in einem neuen Lebensumfeld nicht nur Flüchtlinge und Aussiedler betrifft, sondern alle Migranten, erklärt Vorsitzende Ursula von Helldorff. „Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, dass wir zu einem guten Zusammenleben von Einheimischen und Einwanderern beitragen, indem wir informieren und aufklären und Hilfe sowie anfängliche Unterstützung bei der Bewältigung des Lebens in Ehingen leisten.“