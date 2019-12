Volksmusik zum Advent erreicht Publikum

Einen starken Eindruck hat die Volksmusik zum dritten Advent am Samstag wieder einmal in der Lindenhalle hinterlassen. Rund 500 Zuschauer und Zuhörer applaudierten begeistert. Zu hören gab es viel, aber auch zu sehen.

Traditionelle schwäbisch-alemannische Advents- und Weihnachtsweisen standen wie immer auf dem dreistündigen Programm. Neu dabei waren dieses Jahr der Landesjugendchor Baden-Württemberg und das Messkircher Alphornensemble. Dafür fehlten die Stäffelesgeiger. Als mehrfacher Musikant war Wulf Wager zu erleben und dazu als gewitzter Erzähler humorvoller Weihnachtsgeschichten von früher.

Heiterkeit kam gleich zu Beginn auf, als „Berufsschwabe“ Wulf Wager die Leute aufforderte: „Jedsd nehmdd amol jedr sein nägschda Nochbr en da Arm“. Zuvor hatte er drauf hingewiesen, dass Jesus geboren wurde, um Frieden und Liebe zu bringen. Das mit den Umarmungen hielt sich dann aber doch in Grenzen.

Mit einem Festtagsmarsch leitete die Spundlochmusig die aus 55 Nummern bestehende Besinnlichkeitsshow ein. Wulf Wager aus Altenriet spielt dabei Ziehharmonika und Bassflügelhorn, Florian Pietsch aus Owen/Teck Bassflügelhorn, Jürgen Wöhr aus Schömberg Gitarre und Klarinette, Mario Pfennig aus Deilingen Trompete und Flügelhorn, Achim Bühler aus Reutlingen Klarinette, und Andreas Kleiner aus Nusplingen Tuba. Zwischendurch ließen sich die vier Blechbläser als Quartett hören.

Herzinnig und fein ließen Hanna Kampmann, Veronika Wager und Franziska Wager als DreiXang bei besinnlichen Liedern ihre Stimmen erklingen. Mit zwei B-Klarinetten und einer Bassklarinette bildeten die Klarinettenfreunde ein stimmiges Trio von klassischer Heiterkeit. Sechs Sänger und neun Sängerinnen des Landesjugendchors Baden-Württemberg erfreuten mit harmonischem Wohlklang Mit sieben Instrumenten stellte die Alphorngruppe Messkirch einen imposanten Klangkörper dar.. Nicht wie früher als Dreikönige aus dem Schwabenland, sondern als Schäfer vo dr Alb ond vo Schdueggrd begaben sich drei Männer und eine Frau der Theatergruppe „D’Scheuraburzler“ aus Großbottwar viermal in einem Stück von Wulf Wager auf dem Weg „Von Wirttaberg noch Bethlehem“. „Aussa ma Scheisshafa werd nia a Subbaschissl“, gab sich die Schäferin gerne leicht vulgär.. Drei bekannte Weihnachtslieder sang das Publikum mit. Am Ende vereinten sich die Stimmen auf der Bühne und im Saal zu „Weihnacht, wie bist du so schön“.