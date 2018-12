Volksmusik zum Advent besinnt sich auf alte Zeiten

Rund 400 Zuhörer haben am Samstag in der Lindenhalle die „Volksmusik zum Advent“ auf sich wirken lassen. Spundlochmusig, Klarinettenfreunde, Stäffelesgeiger, DreiXang, Ostelsheimer Stubenmusik und die Theatergruppe D’ Scheureburzler gestalteten das von Wulf Wager moderierte Programm.

„Genießen Sie das Konzert mit innerer Freude“, empfahl der ansonsten auch derberen Späßen nicht abholde Mundartkünstler Wulf Wager dem vorweihnachtlich gestimmten Publikum. Traditionelle Adventslieder und Weihnachtsmelodien aus dem Schwabenland und dem Schwarzwald waren angesagt.

Mit ursprünglichen, heimatverwurzelten Melodien wurden Zeiten wieder lebendig, in denen Advent noch Besinnung und Vorbereitung auf Weihnachten bedeutete, in denen aber auch Armut und Not die bäuerliche und in der Industrie arbeitende Bevölkerung arg bedrückte und man Weihnachten als das den Weg in der Dunkelheit wenigstens zeitweise erhellende Licht empfand. Demgemäß legte man darein alle herzinnigen Gefühle, deren der Mensch trotz allem fähig ist. Ohnmächtig gegenüber Natur und Obrigkeit vertraute man der Gnade eines sie lenkenden Gottes. Das nachzuempfinden ermöglicht der Arbeitskreis „Volksmusik“ im Landesmusikrat Baden-Württemberg in seinem Streben nach Originalität.

Dabei spielt Wulf Wager die zentrale Figur. Nicht nur Moderator ist er und Geschichtenerzähler, sondern zudem noch Bassflügelhornist und Handharmonikaspieler bei der Spundlochmusig, Maultrommler und Kontrabassist bei den Stäffelesgeigern. Eine solistische Einzelnummer ist Mario Pfenning aus Deilingen auf dem Heuberg, wenn er zur Eröffnung des Abends auf dem Hirtenhorn einen Kuh-Reihen statt einer imponierenden Fanfare ertönen lässt. Zwei Trios der besonderen Art sind Klarinettenfreunde und DreiXang, die einen instrumental, die anderen vokal mit angeblich engelsgleichen Stimmen, als ob man wüsste, wie Engel singen. Zauberhaft sind sie allemal im Kontrast zu den Scheureburzlern, die als „gspäßige“ Dreikönige dem Stern „Von Württaberg noch Bethlehem“ folgen.