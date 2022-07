Volkshochschule auf dem 15. Volkshochschultag

Mit einem starken Bekenntnis zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt endete am 21. Juni der 15. Volkshochschultag in Leipzig. Anwesend waren Vertreter von rund 300 Volkshochschulen und 16 Volkshochschul-Landesverbänden.

Auf dem Weg in ein modernes Einwanderungsland seien die Volkshochschulen starke Partner an der Seite der Bundesregierung, sagte Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, und würdigte die bundesweit rund 900 Volkshochschulen als unverzichtbare Orte der interkulturellen Begegnung und des Austauschs von Menschen mit unterschiedlichen Herkünften und Identitäten.

Jürgen Morasch, Leiter der Volkshochschule Ehingen, hatte die Gelegenheit mit Martin Rabanus, dem Vorsitzenden des Deutschen Volkshochschulverbands (DVV), über die besonderen Gegebenheiten und Anforderungen von kleinen und mittelgroßen Volkshochschulen zu sprechen. Als großen Erfolg des 15. Volkshochschultags wertete der DVV-Vorsitzende die große Anerkennung, die in den Redebeiträgen politischer Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen zum Ausdruck gekommen sei: „Das zeigt, dass wir in zentralen gesellschaftlichen Fragen als Partner wahrgenommen werden.“ Das gelte natürlich nicht nur für die großen Volkshochschulen, so Morasch, sondern in besonderem Maße auch für die kleinen und mittelgroßen, die in ihren jeweiligen Wirkungsbereichen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Gelingen der gemeinsamen Demokratie- und Integrationsziele hätten.