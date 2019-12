Voices of Schwobaländle geben Debüt

Karaoke-Gesang wird immer beliebter, bekannte und beliebte Melodien werden dabei von unbekannten Interpreten gesungen. In Öpfingen hat sich ein Verein von Karaoke-Sängern unter der Bezeichnung „Voices of Schwobaländle“ etabliert, beim Burrenfestival im Oktober große Zuhörerscharen angelockt.

Zum ersten Mal haben sie jetzt auf der Bühne des Ehinger Weihnachtsmarktes gesungen. Den Anfang machte Holger Miller mit seiner Version von „Silent Night“ wie es einst Elvis gesungen hat. Seine Tochter Melina rockte die Bühne mit Metallica und „You make me feel like Adele“. Immer mehr Menschen zog diese Form von Gesang an und vor der Bühne gab es ein dichtes Gedränge. Besonders als eine Gruppe Kinder mit Jaqueline Laszczak auftrat. Technische Schwierigkeiten machten der Gruppe anfangs zu schaffen, doch das tat der Begeisterung keinen Abbruch.

Herzhaft schmetterten sie „A Million Dreams“, ein Hit von Pink. Jaqueline, die bei Konzerten des Johann-Vanotti-Gymnasium schon oft als Solistin geglänzt hatte, hat die Kinder angeleitet. Sie selbst sang später allein und umjubelt „Rocking around the Christmas Tree“ und „When the party is over“. Nadine Mika-Ruf hatte beim Burren-Festival den Karaoke-Wettbewerb gewonnen. Wie einst Tina Turner schmetterte sie „We don’t need another hero“. John Lennon hat Reinhard Ochs inspiriert, sehr gefühlvoll sang er „Happ Xmas“ und „Imagine“, Gänsehautmomente löste das bei einigen Zuhörern aus.

Ein Highlight des Konzertes war zweifelsohne das Duett von Thomas Ege und Holger Miller „Don’t let the sun go down on me“. Das faszinierte auch den Nachtwächter so, dass er ein Auge zudrückte und den Karaoke-Sänger noch einige Minuten nach acht Uhr gestattete. Zumal solche Evergreens wie „Let it snow“, weltberühmt geworden von Dean Martin, und „Fang das Licht“ von Karel Gott hier auf der Weihnachtsmarktbühne interpretiert von Nadine Mika-Ruf und Thomas Ege auf dem Programm standen.