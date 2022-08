Virtuelle Infostunde zu Ausbildungs- und Studienplätzen im Landratsamt

Tarifgerechte Bezahlung, langfristige Karriereperspektiven und spannende Themen: Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis bietet unterschiedliche Ausbildungsberufe und Studiengänge an. In virtuellen Infostunden stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Personal die Ausbildungsmöglichkeiten vor und beantworten Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die ersten fünf Infostunden haben bereits zwischen Mai und Juli stattgefunden. Am Mittwoch, 17. August, wird um 10 Uhr ein weiterer Termin angeboten. Interessierte können sich per E-Mail an jenny.knape@alb-donau-kreis.de bei der Ausbildungsleiterin, Jenny Knape, anmelden. Anschließend erhalten die angemeldeten Personen einen Teilnahme-Link.