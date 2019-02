Viertklässler erkunden die Schule

Rund 30 Kinder aus vierten Klassen mit ihren Eltern waren in die Michel-Buck-Schule gekommen, um sich über die Werkrealschule näher zu informieren. „Was macht unsere Michel-Buck-Schule aus“, sagte Rektorin Dagmar Fuhr, „erstmal ganz viel Musik“. Die Rockband der Schule gab eine Kostprobe von dem, was sie sich in den letzten Wochen in vielen Proben erarbeitet hatte und das konnte sich hören lassen.

Weiter sagte Dagmar Fuhr, dass die Schwerpunkte der Schule neben den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch in Musik und Sport liegen. Eine Ukulele-Gruppe der Klasse 6 zeigte es zusammen mit dem Chor der Klasse 6 mit einem mitreißendem „Despacito“.

Während die Eltern bei der Rektorin blieben, machten sich ihre Kinder mit älteren Schülern auf den Weg durch das Schulhaus. Der Technikraum gefiel den Buben Marko, Alexander, Allessandro und Demircioglu ganz besonders, Lehrer Patrick Keller zeigte ihnen die Werkzeuge und was in seinem Fach so alles hergestellt wird.

In der fünften und sechsten Klasse gehört Technik noch zum Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik, ab Klasse 7 wählen die Schüler Technik oder Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Der Chillraum mit dem Tischkicker gefiel den vier Buben auf ihrem Rundgang auch sehr gut, sie besuchten die Schulsanitäter, den Schulsozialarbeiter, den Hauswirtschaftsraum und den Physik- und Chemiesaal. Hier konnten sie bei Physiklehrer Martin Klarer einen Blick durchs Mikroskop auf Querschnitte von Apfel, Birne Schweineleber oder Haare werfen, eine Parallelschaltung basteln oder mit Magnetismus experimentieren. Ab Klasse 7 ist die Michel-Buck-Schule zweizügig. „Unsere fünften und sechsten Klassen sind gut gefüllt. Wir haben inzwischen ein riesiges Einzugsgebiet bis nach Biberach im Süden. Die Eltern suchen sich ganz bewusst die Werkrealschule für ihre Kinder aus“ ,sagte Konrektorin Petra Germowitz. Viele Fragen hatten die Eltern an Dagmar Fuhr, in denen wohl auch die Sorge um ihre Kinder mitschwang. Doch die Rektorin konnte sie beruhigen. „Wir gucken, wenn die Kinder da sind, wie können wir sie begleiten. Gemeinsam mit den Eltern bekommen wir das hin“, beruhigte sie die Eltern, ehe sie sie mitnahm auf einen Rundgang durch die Schule.