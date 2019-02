Viertklässler erkunden das Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium

Das Johann-Vanotti-Gymnasium, kurz JVG, haben zahlreiche Viertklässler am Freitagnachmittag mit ihren Eltern besichtigt. Bei der Einführung von Schulleiter Tobias Sahm drängten sich die Eltern in der Aula, während die Kinder das Schulgelände erkundeten.

Neugier, Lernbereitschaft, Freude am Lesen, Geduld und Ausdauer – das sind einige der Eigenschaften, die Kinder mitbringen sollten, wenn sie nach der Grundschule aufs Johann-Vanotti-Gymnasium wechseln wollen. Dort haben sie viele Möglichkeiten, wie Eltern und Kinder am Freitag erfuhren: Sie können Teil der Bläser- oder Streicherklasse werden, im bilingualen Zug vertieft Englisch lernen und sogar Chinesisch-Unterricht ist möglich. Doch Schulleiter Tobias Sahm betonte an diesem Nachmittag auch: „Hören Sie auf das, was die Kollegen an der Grundschule sagen, die Schul-Empfehlungen sind meist richtig.“ Um den Kindern den Übergang zu vereinfachen, gibt es in der fünften Klasse noch Unterstützung, wie Sahm ergänzte, unter anderem sind das Kooperationen mit den Grundschulen, Klassenlehrerstunden und Einführungen in Lern- und Arbeitsorganisation.

Viele Aktionen im Schulhaus

Im Anschluss an die Einführung konnten die Viertklässler bei vielen Aktionen in unterschiedlichen Klassenzimmern das Schulleben am Gymnasium kennenlernen. Wer wollte, probierte sich an der Geige oder versuchte sich im Malen von chinesischen Schriftzeichen mit dem Pinsel. In den Chinesisch-Raum wollte auch Joyce aus Pappelau als erstes. Ihre Familie zieht nach Ehingen und im Gegensatz zu ihrer Schwester wird sie dann auf eine hiesige Schule wechseln. Angeschaut hatte sie sich schon die Gemeinschaftsschule im Längenfeld, doch nach diesem Nachmittag tendiere sie nun eher zum Wechsel aufs Gymnasium, sagte das Mädchen, während Zehntklässlerin Carolin ihr zeigte, wie sie ein chinesisches Zeichen richtig auf die Übungsfläche pinselt.