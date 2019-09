Vierte Runde ist aufgeteilt

Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals Donau gibt es vier Spiele mit Beteiligung von Mannschaften aus der Region Ehingen. Und diese Spiele sind an vier verschiedenen Terminen. Den Anfang macht am Mittwoch, 25. September, die Partie SV Uttenweiler gegen SG Altheim. Am eigentlich für diese Pokalrunde vorgesehenen Termin am Donnerstag, 26. September, trifft der SSV Ehingen-Süd II auf die SG Ersingen. Die Begegnung FC Schmiechtal – TSG Ehingen ist am 16. Oktober und die Partie TSV Riedlingen – SG Öpfingen am 23. Oktober. Erst dann ist das Achtelfinale abgeschlossen und danach geht es mit dem Viertelfinale erst am Karsamstag im kommenden Jahr weiter.

SV Uttenweiler – SG Altheim (Mittwoch, 19.30 Uhr). - Die Gastgeber haben sich am vergangenen Sonntag beim 6:0 gegen den FV Altshausen auf das Pokalspiel gegen Altheim eingeschossen. Es wird sicher schwer für die Gäste, in Uttenweiler erfolgreich zu bestehen.

SSV Ehingen-Süd II – SG Ersingen (Donnerstag, 18.45 Uhr). - Die Gastgeber haben an diesem Abend die Möglichkeit, ihr Team zu „verstärken". Doch die SG Ersingen hat sich nach dem Aufstieg als sehr spielstark erwiesen und wird sich auch in Kirchbierlingen von ihrer besten Seite zeigen.