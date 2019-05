Viererteams im Kampf um Punkte

Viele Tennisvereine stellen 2019 ein Viererteam, der Spielbetrieb im Bezirk erstreckt sich von der Staffelliga bis zu den Kreisstaffeln.

Bezirksstaffel 1 Herren: Der TC Ehingen III gewann zum Auftakt gegen Ochsenhausen 5:1 und empfängt am Sonntag, 12. Mai, 9 Uhr, den SC Staig.

Bezirksstaffel 2 Herren: Der SV Oberdischingen II erzielte gegen Pappelau-Beiningen ein 3:3 und ist am kommenden Wochenende spielfrei. Mit 0:6 verlor der SSV Ehingen-Süd beim TC DA Laupheim und hofft am Sonntag, 12. Mai, 9 Uhr, beim SV Markbronn auf ein besseres Resultat.

Kreisstaffel 1 Herren: Der TC Schelklingen spielte in Westerheim 3:3 und ist am 12. Mai, 9 Uhr, in Blaustein gefordert. Der FC Schelklingen-Alb hat am 12. Mai, 9 Uhr, Weidenstetten zu Gast. In einer anderen Gruppe spielen der SV Granheim, die TSG Rottenacker, der SV Ringingen, der VfL Munderkingen II, die TC Öpfingen, die TG83 Ehingen II und der TSV Erbach. Granheim und Öpfingen trennten sich zum Auftakt 3:3, auch Munderkingen II (in Orsenhausen) holte ein Unentschieden; erfolgreich war Erbach (4:2 gegen die TG83 Ehingen). Rottenacker ( 12. Mai gegen Munderkingen II) und Ringingen (11. Mai in Orsenhausen) bestreiten ihr erstes Spiel, Erbach empfängt am 12. Mai, 9 Uhr, Öpfingen und die TG83 den SV Granheim.

Kreisstaffel 2 Herren: Der SV Unterstadion gewann gegen Merklingen II 6:0 und hat am 12. Mai, 9 Uhr, den BSV Ennahofen (2:4 gegen Westerstetten II) zu Gast. Der TSV Allmendingen II (5:1 gegen Langenau IV) spielt am Sonntag gegen Burgrieden II.

Staffelliga Damen: Am 12. Mai fällt der Startschuss mit den Begegnungen TC Öpfingen gegen TC Stafflangen und TC Blaubeuren gegen TSV Erbach (beide 9 Uhr).

Bezirksstaffel 1 Damen: Dellmensingen (4:1 gegen Jungingen/Lehr) ist am Wochenende spielfrei. Die SPG Schelklingen/Schelklingen-Alb (beim SV Feldstetten) und der TC Erbach (bei der SPG Blautal) bestreiten am 12. Mai, 9 Uhr, ihr erstes Spiel. In einer anderen Gruppe sind am Sonntag (9 Uhr) die SF Kirchen (gegen Mietingen) und Oberdischingen (gegen Dettingen/Iller) erstmals gefordert.

Bezirksstaffel 2 Damen: Der SV Granheim II ist nach dem 6:0 gegen Neenstetten am Samstag, 11. Mai, 13.30 Uhr, in Amstetten zu Gast. Am Sonntag, 12. Mai, 9 Uhr, spielt der SSV Ehingen-Süd (0:6 zum Auftakt gegen Burgrieden) beim TC Dietenheim.

Kreisstaffel 1 Damen: Der TC Ringingen gewann mit 4:2 in Hüttisheim und empfängt am 12. Mai, 9 Uhr, die TG83 Ehingen II (2:4 gegen Donaustetten/Ulm). In einer anderen Gruppe starten Obermarchtal (am 11. Mai, 9 Uhr, bei Bad Saulgau II und am 12. Mai, 9 Uhr, gegen Eberhardzell) und Unterstadion (am 12. Mai, 9 Uhr, gegen Saulgau II) in die Runde.