Vier Mannschaften spielen am Samstag, 22. September, in Hohentengen um die Fußball-Bezirksmeisterschaft der Ü32-Senioren. Qualifiziert für das Final Four hatten sich beim Kleinfeldturnier in Kirchen die SGM KSC Ehingen/SG Dettingen und der VfL Munderkingen, beim Turnier in Langenenslingen setzten sich der TSV Ertingen und der SV Hohentengen durch. Beim nun anstehenden Finalturnier treffen im ersten Halbfinale (Anpfiff: 15 Uhr) der SV Hohentengen und der VfL Munderkingen aufeinander, den zweiten Finalteilnehmer ermitteln ab 16.15 Uhr die SGM Ehingen/Dettingen und der TSV Ertingen. Nach der Entscheidung um Platz drei, die im Elfmeterschießen zwischen den Halbfinalverlierern fällt, ermitteln die beiden in der Vorschlussrunde siegreichen Teams im Endspiel ab 17.45 Uhr den Ü32-Bezirksmeister.