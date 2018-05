Vier Musiker fahren nach Lübeck zum Bundesentscheid

Vier junge Musiker aus dem Alb-Donau-Kreis sind dabei, wenn von 17. bis 24. Mai in Lübeck der 55. Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ ausgetragen wird. Am Mittwoch haben sie im Franziskanerkloster ihr beachtliches Können unter Beweis gestellt.

Das Forum Junger Künstler gab der Trompeterin Hannah Sühring von der Musikschule Langenau , den Pianistinnen Jana Schenk und Annika Bosler von der Musikschule Ehingen und dem Tubisten Fabian Körner von der Musikschule Blaubeuren Gelegenheit, ihr gesamtes Wettbewerbsprogramm vor Publikum zu präsentieren. Dabei verblüfften die vier höchst talentierten Nachwuchsmusiker mit außergewöhnlicher musikalischer Reife. Hannah Sühring wurde am Klavier begleitet von Stefanie Knauer aus Augsburg, Fabian Körner von Astrid Schmid aus Berghülen. Das Klavierduo spielte den ersten Teil seines Programms vierhändig an einem Klavier, die zwei weiteren an zwei Klavieren. Hanna Sühring musizierte Teile aus Werken von Lars-Erik Larsson, Albert Lortzing und Herbert Kamprath, Jana Schenk und Annika Bosler griffen zu Moritz Moszkowski, Dmitri Schostakowitsch und Richard Rodney Bennett in die Tasten, Fabian Körner brillierte mit Georg-Philipp Telemann, Franz Watz und Frank Bencriscutto. Am Samstag, 19. Mai, stellt sich in der Hanse-Schule Hanna Sühring in der Altersgruppe IV der Jury, am Dienstag, 22. Mai, im Hanseatischen Hof Fabian Körner in der Altersgruppe V und am Mittwoch, 23. Mai, im großen Saal der Musikschule Lübeck Jana Schenk und Annika Bosler in Altersgruppe IV.