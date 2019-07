Am Montag, 8. Juli, findet ab 19.30 Uhr der Staffeltag der Bezirksliga Donau statt. Tagungsort ist das Sportheim des FV Bad Schussenried.

Der gastgebende Verein ist in der zurückliegenden Saison Meister geworden und in die Landesliga aufgestiegen, richtet aber trotzdem den Bezirksliga-Staffeltag aus. Die Region Ehingen wird in der kommenden Saison von vier Mannschaften vertreten, nachdem die SG Öpfingen aufgestiegen ist und kein Verein aus der Region absteigen musste.

Nach den obligatorischen Berichten geht es unter anderem um die Zukunft der 2. Mannschaften der Vereine der Bezirksliga Donau. Danach hält Staffelleiter Jürgen Amendinger eine Vorschau auf die Verbandsspielrunde 2019/20. Die drei bisherigen Vereine aus der Region waren in der Rückrunde sehr erfolgreich. Die TSG Ehingen belegte schon in der Winterpause Platz zwei mit 36 Punkten und verteidigte diese Position am Ende mit 63 Punkten, scheiterte dann aber in der Relegation. Die SG Altheim hat sich in der Rückrunde stark verbessert. Sie war in der Winterpause Elfte mit 17 Punkten aus 15 Spielen. Dazu kamen in der Rückrunde weitere 24 Punkte aus 15 Spielen, was Platz sieben bedeutete.

Nach 16 Spielen bis zur Winterpause hatte die TSG Rottenacker gerade mal 11 Punkte gesammelt. Die 22 weiteren Punkte in der Rückrunde brachten Platz 13 und damit den Klassenerhalt ein. Vierter im Bunde ist die SG Öpfingen, die nach einer fantastischen Runde in der Kreisliga A nun ihr Glück in der Bezirksliga versuchen wird.