Vier Holzbläser treten in Spitalkapelle auf

-Ein außergewöhnliches Adventskonzert erwartet die Besucher am Samstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Spitalkapelle in Ehingen. Es musiziert das Ensemble "Arte Viva Woodwind Expressions", das aus drei Holzbläsern und einem Klavier besteht.

Unter dem Titel "Kommet ihr Hirten" erklingen Werke von Zahnhausen, Schostakowitsch, Shchedrin sowie Saint-Sa‘ns und stimmen auf nichtalltägliche Weise auf die Vorweihnachtszeit ein. Von Markus Zahnhausen wird eine Uraufführung zu Gehör gebracht. Veranstalter sind der Förderverein der Spitalkapelle, die Museumsgesellschaft Ehingen sowie die Stadt Ehingen.