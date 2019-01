Vier Entscheidungen stehen an

Nach der Entscheidung bei den C-Juniorinnen bereits Anfang Dezember stehen im Fußballbezirk Donau bei den Hallenmeisterschaften der Jugend nun weitere Entscheidungen an. Die C-Junioren, E-Junioren und B-Juniorinnen spielen in Herbertingen den neuen Hallenbezirksmeister aus, die D-Junioren vergeben den Titel in Altshausen. Darüber hinaus tragen am Wochenende die A-Junioren ihre letzten Vorrundenspiele aus, die B-Junioren schließen die Zwischenrunde ab.

Bei den A-Junioren sind nach den Vorrundengruppen A, B und C sind am Sonntag, 20. Januar, in Altshausen die Mannschaften der Gruppen D und E an der Reihe. Beide Gruppen bestehen aus jeweils fünf Mannschaften, davon keine aus dem Raum Ehingen. Gespielt wird um die letzten freien Plätze in der Endrunde.

In der Altersklasse der B-Junioren wird am Sonntag in Herbertingen die Zwischenrunde abgeschlossen. Die Gruppen A und B wurden bereits am vergangenen Wochenende ausgetragen, nun folgen die Gruppen C und D ohne Beteiligung von Mannschaften aus dem Raum Ehingen. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für das Finalturnier.

Die Zwischenrunde bereits hinter sich haben die C-Junioren, die am Sonntag ihre Endrunde austragen. Die acht Mannschaften sind in zwei Gruppen eingeteilt: In Gruppe B spielen die TSG Ehingen, die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen, die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach und die SGM Riedlingen, Gruppe A setzt sich aus dem FV Bad Saulgau, dem FV Bad Schussenried, der SGM Alb-Lauchert und der SGM Bussen zusammen. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Halbfinale ein.

Bei den D-Junioren tragen die acht besten Mannschaften am Sonntag in Altshausen ihre Meisterschaftsendrunde aus. In der Gruppe A spielen die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, die TSG Ehingen II, der FV Bad Schussenried und die SG Mengen/Ennetach/Rulfingen/Blochingen, die Gruppe B besteht aus dem FV Altheim, dem FV Bad Saulgau, der SGM Gammertingen/Alb-Lauchert und der SGM Hohentengen. Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale.

Bei den E-Junioren wird die Endrunde am Samstag, 19. Januar, in Herbertingen ausgetragen. Mit dabei sind in der Gruppe A die TSG Ehingen, die SGM Schelklingen, der VfL Munderkingen und der TSV Sigmaringendorf, in der Gruppe B treffen der FV Neufra, die SGM Bad Buchau, die SGM Veringenstadt und der SV Langenenslingen aufeinander. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten kommen ins Halbfinale.

Wie schon bei den C-Juniorinnen war auch bei den B-Juniorinnen angesichts der überschaubaren Zahl an Mannschaften eine Vorrunde und erst recht eine Zwischenrunde verzichtbar. Neun Teams kämpfen am Samstag in der Endrunde um den Hallenbezirkstitel. In der Gruppe A sind der SV Granheim, der VfL Munderkingen, die SGM Griesingen/Öpfingen, der FV Fulgenstadt und der FV Weithart, die Gruppe B besteht aus vier Teams, dem SC Blönried, der SGM Schussen-Federsee, dem SV Unlingen und dem SV Uttenweiler. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Halbfinale ein.