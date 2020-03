Vielversprechender Start für RFV

Die Voltigiererinnen des RFV Ehingen haben die Turniersaison traditionell mit einer Teilnahme beim Kürcup eröffnet. Beim Kürcup, der wie jedes Jahr vom TSV Laichingen ausgetragen wurde, bleiben die Vierbeiner noch zu Hause und die Voltigierer turnen ihre Küren auf einem Fasspferd.

Für die Veranstaltung reisten Teilnehmer aus ganz Süddeutschland an. So waren unter anderen auch Voltigierer aus Leonberg, Winnenden, Hegnach-Oeffingen, Ulm-Wiblingen, Sondelfingen und Schloss Kapfenburg am Start. Ausgeschrieben waren Wettbewerbe für Einzelvoltigierer, Doppelvoltigierer und für Gruppen, nochmals unterteilt in Abteilungen für Einsteiger und für Leistungsvoltigierer. So konnte jeder Teilnehmer in der für ihn leistungsgerechten Abteilung an den Start gehen und sich den Augen der Wertungsrichter sowie der zahlreichen Zuschauer präsentieren. Am Ende gab es Schleifen, Ehrenpreise und Protokolle der Richter.

Den altersoffenen Wettbewerb für Einzelvoltigierer der Leistungsklasse entschied Kristina Schlecker aus Ehingen mit deutlichem Vorsprung und der Traumnote von 8,6 für sich. Ihre Teamkollegin Judith Schindler belegte im selben Wettbewerb den siebten Platz mit einer Wertnote von 7,2. Judith Schindler ging zusätzlich mit Marie Prang im Doppelvoltigieren an den Start und die beiden erreichten mit der Wertnote 7,4 den elften Platz. Damit sind die Ehinger Mädchen vielversprechend in die Saison gestartet.