Vielfalt beim 23. Ehinger Musiksommer

„Auch der Sommer 2018 wird musikalisch“, sagt Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann. Der 23. Musiksommer Ehingen findet vom 15. Juni bis zum 1. Juli statt – bei insgesamt zwölf Veranstaltungen an fünf Orten werden lokale Musiker auf Künstler von nationalem und internationalem Rang treffen. „In den zwei Wochen versuchen wir die Vielfalt, die es in dem Bereich gibt, auf Ehingen herunterzubrechen“, sagt Baumann.

Der Musiksommer sei in diesem Jahr wegen der Fußball-WM kurz gehalten, erklärt Musikschulleiter Michael Buntz. Bevor es ins Viertelfinale geht, ist der Musiksommer bereits zu Ende. „Anders wäre uns das ganze zu riskant gewesen“, sagt Buntz.

Zur Eröffnung am 15. Juni ist die chinesische Partnerschule der Musikschule Ehingen zu Gast. 25 Schüler und Lehrer der Music Middle School Shanghai werden beim deutsch-chinesischen Abend in der Lindenhalle gemeinsam mit den Schülern aus Ehingen Werke der Filmmusik aufführen. Außerdem werden sich beide Institutionen selbst vorstellen: die Ehinger mit fetzigem Big-Band-Sound, die Chinesen mit traditioneller Musik.

Am 16. Juni folgt in der Lindenhalle die dreizehnköpfige Band „10 for Brass“. „Ich freue mich, dass wir sie engagieren konnten, es ist eine ganz interessante Gruppe“, sagt Buntz. Das Repertoire des Blechbläserensembles sei breit, es reiche von bekannten Melodien von Mozart bis Gershwin, und das alles auf einem „absolut hohen Niveau“, so der Musikschulleiter.

Festliche Musik des Barock für zwei Trompeten, Gesang und Orgel gibt es am 17. Juni in der Stadtpfarrkirche St. Blasius. Das Programm „Canto e Tromba“ wird von Kirchenmusikdirektor Volker Linz geleitet.

Beim Großen Showkonzert in der Lindenhalle am 19. Juni und 20. Juni präsentieren einhundert Schüler des Johann-Vanotti-Gymnasiums populäre Musik aus Jazz und unterhaltsamer Klassik, aus Filmmusik mit einem besonderen Schwerpunkt auf das Musical.

Freunde der A-capella-Musik werden sich über das Konzert von „Les Brünettes“ am 22. Juni in der Lindenhalle freuen. Die vier Frauen haben ein Programm über die Beatles zusammengestellt. Um dem Geist der Beatles noch näher zu kommen, hat die Gruppe ihr Album sogar in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen. „Das ist nicht unbedingt alltäglich, erklärt Buntz, der zudem verrät: „A-capella ist eines meiner Lieblingsgenres.“

Musical ist für Preis nominiert

Das Kindermusical „Im Land der Wawumoasts – aus Fremden werden Freunde“ soll Kinder ab sechs Jahren am 24. und 25. Juni in der Lindenhalle begeistern. Es ist eine Gemeinschaftsproduktion der Michel-Buck-Schule, des Tanzstudios Sabine Raasch, der Längenfeldschule und der Musikschule. Das Musical ist nominiert für den Lotto-Musiktheaterpreis 2017/2018. „Das ist eine Ehre für uns“, sagt Buntz.

Als „außergewöhnlich“ bezeichnet der Leiter der Musikschule das Konzert am 24. Juni in der Spitalkapelle zum Heiligen Geist. Das deutsch-polnische Musikerpaar Aleksandra und Alexander Grychtolik spielt auf zwei Cembali Werke aus Barock und Frühklassik, aber auch Improvisationen. Ihre Debüt-CD war für den Echo Klassik 2016 nominiert.

Im Außenhof des Franziskanerklosters soll in diesem Jahr die Chorserenade der Ehinger Chöre und des Bläserquintetts der Stadtkapelle Ehingen am 27. Juni stattfinden. „Wir hoffen, dass Petrus mitmacht und es mal wieder draußen klappt“, sagt Buntz. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Lindenhalle statt.

Vier Streicher und ein Saxofon – das ist „Sax 'n Strings“ mit dem Ehinger Saxofonisten Guntram Bumiller. Die Gruppe möchte am 29. Juni in der Lindenhalle Kammermusik mit einem neuen Reiz präsentieren.

Den Schlusspunkt des Musiksommers setzt das Tuba-Trio „21Meter60“ am 1. Juli in der Kirche in Weilersteußlingen. „Drei Tubas auf einmal habe ich noch nie gehört“, sagt Buntz, der sich sicher ist: „Das wird unterhaltsam werden. Sie werden die Musik mit einer gewissen Portion Humor rüberbringen.“