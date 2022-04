Das hat sich in der Ehinger Kardiologie verändert

Seit dem 1. April 2021 ist Privatdozent Dr. med. Sinisa Markovic Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie im Alb-Donau Klinikum Ehingen. In diesen ersten 365 Tagen hat sich die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie ausgesprochen positiv weiterentwickelt und dieser Weg ist noch nicht zu Ende.

Mit großen Zielen kam Dr. Sinisa Markovic von der Universitätsklinik Ulm in die Klinik nach Ehingen und ein Jahr später kann er voller Stolz sagen: „Wir haben hier sprichwörtlich kaum einen Stein auf dem anderen gelassen und in der kurzen Zeit schon sehr viel erreicht. Wir haben neue Behandlungsformen eingeführt, haben die Arbeitsbedingungen für Ärzte und das Personal aller Berufsgruppen verbessert und können heute ein breites Spektrum an invasiven Eingriffen anbieten und durchführen. Darüber hinaus sind wir nicht zuletzt durch das neue und top ausgestattete zweite Herzkatheterlabor seit diesem Jahr in der Lage, noch mehr Patienten hier in Ehingen zu versorgen, die früher in Kliniken höherer Versorgungsstufen oder Fachkliniken behandelt wurden. Ich bin meinem ganzen Team sehr dankbar, dass es die vielen Veränderungen so positiv aufgenommen und super mitgezogen hat. Aber das liegt auch daran, dass unsere Mitarbeiter sehen, dass hier etwas entsteht, worauf sie richtig stolz sein können.“

Rund-um-die-Uhr-Versorgung

Fünf Kardiologen arbeiten heute in der Klinik für Kardiologie – vor einem Jahr hatte die Klinik zwei Kardiologen. Damit ist eine durchgehende rund-um-die-Uhr Versorgung mit entsprechend spezialisierten Fachärzten gewährleistet. Zudem entstehen so ausgezeichnete Bedingungen für junge Ärzte, die während ihrer Facharztausbildung möglichst viel lernen wollen.

Durch hoch spezialisierte Ärzte wie Dr. med. Sinisa Markovic und Dr. med. Michael Hartl, der seit Januar eine eigene Sektion für Elektrophysiologie innerhalb der Klinik aufbaut, können sich auch die Fach- und Oberärzte optimal weiterentwickeln und auf lange Sicht immer mehr Verantwortung übernehmen.

Das ambulante und vor allem das stationäre Behandlungsspektrum konnte in den letzten zwölf Monaten deutlich ausgebaut werden. Unter anderem kamen eine ganze Reihe invasiver Eingriffe dazu, sodass zum Jahreswechsel ein zweites Herzkatheterlabor in Betrieb genommen werden konnte. Nach dessen Inbetriebnahme kann die sogenannte Device-Chirurgie (also der Einbau von verschiedenen Herzschrittmachersystemen und Defibrillatoren) ausgebaut werden.

Zum Jahresbeginn 2022 kam zeitgleich mit dem neuen Herzkatheterlabor der neue Bereich Elektrophysiologie dazu. Die Elektrophysiologie beschäftigt sich mit der Diagnostik und Therapie aller Formen von Anomalitäten des elektrischen Impulses des Herzens, den sogenannten Herzrhythmusstörungen. Da Dr. Hartl als Leiter der Abteilung über sehr viel Erfahrung verfügt und das ganze Spektrum in diesem Bereich abdecken kann, sorgt der Aufbau dieser Sektion dafür, dass noch mehr Patienten aus der Region wohnortnah in Ehingen behandelt werden können.

Wissensaustausch an verschiedenen Standorten

Das Alb-Donau-Klinikum verfügt an drei Standorten in der Inneren Medizin über vier Fachabteilungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Diese arbeiten seit einem Jahr noch deutlich enger als bisher zusammen. Neben gemeinsamen Fortbildungen ist der Konsildienst zwischen den Standorten verstärkt und ausgebaut worden. So versorgt ein Spezialist aus Blaubeuren die Patienten in Ehingen, während die Kardiologen aus Ehingen regelmäßig nach Blaubeuren – und demnächst nach Langenau – fahren, um dort nach den „Herzen“ zu sehen. Von dem Wissensaustausch hoch spezialisierter Ärzte profitieren sowohl die Patienten als auch die Ärzte selbst.

„Ich freue mich sehr, dass es so gut klappt und dass im ersten Jahr so viel bewegt werden konnte und es auch Dank des Trägers und des Landkreises möglich war, zeitnah und pragmatisch erhebliche Investitionen in die medizintechnische Weiterentwicklung der Fachabteilung zu tätigen. Bereits jetzt profitieren sehr viele Patientinnen und Patienten von unserer leistungsstarken Behandlung. Und doch macht mir der bundesweite Mangel an Ärzten und Fachkräften Sorgen. Die Aus- und Weiterbildung aller unserer Fachkräfte ist daher ein sehr wichtiger Faktor, denn damit können wir für eigenen qualifizierten Nachwuchs sorgen. Hier können wir in Kürze einen weiteren Meilenstein vermelden, aber auch schon jetzt bieten wir ärztlichen und pflegerischen Fachkräften und Berufsgruppen ein sehr spannendes Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit, sehr viel zu lernen.“