Viele und vielfältige Erfahrungen

Seit Jahren zeichnet sich der SC Berg durch eine umfang- und erfolgreiche Nachwuchsarbeit aus. Seit Jahren setzt der Tischtennisverein auch auf die Mitarbeit zunächst eines Absolventen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und inzwischen eines Bundesfreiwilligendienstlers, der vor allem in die Jugendförderung eingebunden ist. Der Griesinger Lukas Uhlmann ist derzeit beim SC Berg der „Bufdi“, wie die Männer oder Frauen in diesem freiwilligen Dienst salopp genannt werden. In wenigen Monaten endet für den 19-Jährigen dieser Abschnitt, der ihm viele neue und wertvolle Erfahrungen beschert hat.

Wie viele andere kam auch Lukas Uhlmann zum Bundesfreiwilligendienst: Nach Abschluss der Schule war er sich noch nicht im Klaren, welchen beruflichen Weg er einschlagen sollte. Übergangsweise habe sich der Bundesfreiwilligendienst angeboten, sagt der junge Griesinger. Noch dazu vor der Haustür und bei einem Verein wie dem SC Berg. Uhlmann selbst spielt seit vielen Jahren Tischtennis, lange bei seinem Heimatverein SG Griesingen, mit derenHerren der er zweimal aufgestiegen ist. Zwischendurch war er kurz beim SC Staig und aktuell ist er bei den SF Schwendi, mit denen er gerade die Landesliga-Meisterschaft gewann.

„Man lernt dazu“

Lukas Uhlmann erkundigte sich beim Berger Jugendleiter Gerhard Scheuing, was ihn als „Bufdi“ erwarten würde. Dennoch war es für ihn ein Sprung ins kalte Wasser. Er hatte einiges erlebt im Tischtennis, aber Verantwortung zu übernehmen als Trainer von Nachwuchsspielern nicht nur des Vereins, sondern auch in Arbeitsgemeinschaften mit Schülern, die sonst nicht Tischtennis spielen, das war für den Griesinger etwas Neues. Auf fremde Menschen zuzugehen, mit ihnen zu reden, das sei ihm vorher mitunter schwer gefallen, räumt Lukas Uhlmann ein. Der Bundesfreiwilligendienst hat das geändert. „Man lernt dazu“, sagt er. Der regelmäßige Umgang mit Kindern und Jugendlichen fördere die Sozialkompetenz.

Uhlmann engagiert sich pro Woche an zwei Tagen im Jugendvereinstraining und im Sichtungstraining mit Landestrainer Daniel Behringer, das regelmäßig in Berg stattfindet. Hinzu kommen Tischtennis-Arbeitsgemeinschaften mit Schulen, vier mit der Grundschule Berg und zwei mit der Ehinger Michel-Buck-Schule. Allein in den AGs betreut er rund 35 bis 40 Kinder und bringt ihnen die Grundlagen des Tischtennissports bei. Zudem hilft er bisweilen auch in der Berger Schule mit, etwa bei Jugend trainiert für Olympia. Am Wochenende ist der „Bufdi“ beim SC Berg ebenfalls gefordert, betreut den Tischtennis-Nachwuchs des Vereins, kümmert sich während der Punktspielrunde um Jugendspieltage, organisiert Turniere. „Knapp 40 Wochenstunden sind vorgesehen und auf die Zeit kommt man auch. Es ist ein Fulltime-Job“, sagt der 19-Jährige über seine vielen Aufgaben, die einen saisonbedingt mal mehr, mal weniger fordern..

Missen will Lukas Uhlmann keine seiner vielfältigen Erfahrungen im Bundesfreiwilligendienst. „Ich habe es mir etwas einfacher vorgestellt, aber es war die richtige Entscheidung und lohnt sich.“ Uhlmann ist in die Rolle des Trainers hineingewachsen, er erhielt tiefe Einblicke in Vereinsarbeit und Vereinsmanagement, lernte dazu, was Organisation des normalen Sportbetriebs und besonderer Veranstaltungen angeht. Das Jahr beim SC Berg, das im Sommer zu Ende geht, brachte ihn fachlich und menschlich weiter.

Dem Verein soll Lukas Uhlmann, so ist es geplant, nach dem Bundesfreiwilligendienst als Jugendtrainer erhalten bleiben – die C-Lizenz hat er, der B-Schein ist geplant. Er wird nicht mehr in Vollzeit beim Verein sein, weil die Berufsausbildung ansteht, sondern stundenweise. Aber für den Tischtennis-Nachwuchs will er sich auch künftig engagieren.