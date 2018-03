Viele Testspiele am Wochenende

Der Monat März rückt näher und damit der Beginn der Rückrunde in den Fußball-Ligen unserer Region. Die Trainer wollen ihre Spieler fit machen, und daher sind an diesem Wochenende wieder zahlreiche Vorbereitungsspiele eingeplant.

Türk Spor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd (Samstag 17 Uhr). - Der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat zuletzt bewiesen, dass er schon gut drauf ist. Heute, Samstag, tritt die Mannschaft nun bei Türk Spor Neu-Ulm an. Der Gastgeber belegt zur Zeit in der Bezirksliga Donau/Iller den dritten Tabellenplatz und dürfte sich gegen den klassenhöheren Gast sicher große Mühe geben.

TSG Ehingen – SF Schwendi (Sonntag, 16 Uhr, Kunstrasen Neufra). - Die TSG Ehingen hat noch Nachholbedarf. Was sich gegen die SG Altheim bereits andeutete, trat besonders am Mittwoch gegen Ehingen-Süd zutage. Gegner SF Schwendi ist vergangenen Sommer aus der Landesliga abgestiegen und belegt zur Zeit einen enttäuschenden zwölften Tabellenplatz in der Bezirksliga Riß. Die TSG darf auf einen Sieg hoffen.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Blaubeuren (Samstag, 12.30 Uhr). - Das bisher letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Nachbarn hat der A-Ligist TSV Blaubeuren gewonnen. In dem Spiel trifft die Mannschaft von Jens Kannemann auf dessen Sohn Philipp, der in der Blaustadt spielt.

SV Sulmetingen – SG Altheim (Sonntag, 10 Uhr, Kunstrasen Laupheim). - In dieser Partie kommt es zum interessanten Vergleich zweier Bezirksligisten der Bezirke Riß und Donau. Die Spielstärke des SV Sulmetingen ist bekannt, denn er ist zur Zeit Tabellenzweiter. Doch die SG Altheim konnte in den bisherigen Testspielen überzeugen und wird auch am Sonntag ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellen.

Die TSG Rottenacker befindet sich zurzeit im Trainingslager.