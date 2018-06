Viele regionale Künstler beim Musiksommer

Der Musiksommer Ehingen, der am Freitag, 15. Juni, beginnt, hat zahlreiche, bundesweit und international erfolgreiche Größen zu Gast: Les Brünettes, das Ehepaar Grychtolik, „10 for Brass“ oder auch das Trio „21Meter60“. Zahlreich vertreten sind aber auch Künstlerinnen und Künstler aus Ehingen und der Region.

Gleich beim ersten Konzert des Musiksommers am 15. Juni sind um 20 Uhr Ehinger Schülerinnen und Schüler der Musikschule in der Lindenhalle zu hören. Gemeinsam mit Musikern der Partnerschule aus Shanghai werden traditionelle chinesische Musik, aber auch Filmmusik und Big-Band-Sound zu hören sein.

Verborgene klassische Schätze

Der stadtbekannte Kirchenmusikdirektor Volker Linz leitet am Sonntag, 17. Juni, das Ensemble „Canto e tromba“ um 20 Uhr in Stadtpfarrkirche. Das Quartett ergänzt die beliebte Besetzung von Orgel und Trompete um eine weitere Trompete und um die Sopranistin Katarzyna Jagiello. Gespielt wird ein vielfältiges, beeindruckendes Programm mit verborgenen Schätzen von Terziani, Scarlatti und Händel.

Unter der Leitung von Gabi Lang, Simon Föhr und Wolfgang Gentner treten der Mittel- und Oberstufenchor, das Streicherensemble, das Sinfonische Blasorchester und die Big Band des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen am 19. und 20. Juni um 19 Uhr in der Lindenhalle auf. Gespielt und gesungen werden von den mehr als 100 Schülerinnen und Schülern Highlights aus Musical und Film.

Eine Gemeinschaftsproduktion von Ehinger Grundschulen, der Musikschule der Stadt Ehingen und des Tanzstudios Sabine Raasch ist das Kindermusical „Im Land der Wawumoasts“. Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen, die Hauptfiguren Wutz, Tilly und Manduyama auf ihren Abenteuern zu begleiten. Das Musical ist nominiert für den Lotto-Musiktheaterpreis 2017/218. Die Aufführungen finden am 24. Juni um 17 Uhr und am 25. Juni um 10 Uhr in der Lindenhalle statt.

Sommeranfang wird gefeiert

Am 27. Juni um 19.30 Uhr wird herzlich in den Außenhof des Franziskanerklosters eingeladen. In gemütlicher Atmosphäre läuten Ehinger Chöre und das Bläserquintett der Stadtkapelle Ehingen dann mit flotten Liedern und Melodien den Sommeranfang ein.

„Sax ’n’ Strings“ – so nennt sich ein Quartett aus Musikern des berühmten „Württembergischen Kammerorchester Heilbronn“, wenn sie gemeinsam mit dem Ehinger Saxofonisten Guntram Bumiller auftreten. Viele sind begeistert von dem Ensemble und seinem vielfältigen Programm, das den Bogen über lyrische, saxofontypische Balladen oder zu klassischer Musik, Jazzig-Poppigem bis hin zu Tangos spannt. Wer möchte, kann sich auch von der extravaganten Formation am 29. Juni um 20 Uhr in der Lindenhalle verzaubern lassen.