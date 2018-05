Viele Fördertöpfe stehen Unternehmern offen

Wenn man den Fördermittelberater Kai Schimmelfeder hört, muss man glauben, dass öffentliche Fördertöpfe Unternehmern in großer Vielfalt offenstehen und sie nur hineinlangen müssen. Auf Einladung von Matthias Tries, dem stellvertretenden Sektionssprecher für Ulm, Biberach und Ehingen des Wirtschaftsrates der CDU, ist Kai Schimmelfeder zu Unternehmern der Region in die Firma Tries gekommen.

Zuerst stellte Matthias Tries, Generalist der Firma, den Gästen das väterliche Unternehmen vor, sprach von der Unternehmungsgründung als Ingenieurbüro 1964 bis zum Systemlieferanten für Hydraulik mit über 150 Mitarbeitern heute. Er sprach von Förderungen über das Zentrale Innovationsprogrammmittel ZIM für Querschnittstechnologien, von Wärmerückgewinnung, Dachsanierung und Erhöhungen der Dämmwerte sowie kompletten Kostenübernahmen der Forschungsaufgaben von Hochschulen bei Kooperationsaufträgen im Unternehmen. Schimmelfeder stellte er vor als kürzlichen Gewinner des Speaker Grand Slam. Wortgewaltig war das Schwergewicht aus dem hohen Norden auf jeden Fall und einen hohen Unterhaltungswert bot er neben vielen Sachinformation seinen Zuhörer auch.

„Lassen Sie uns Wege gehen, die nicht Standard sind. Ich habe mit meiner Firma in 20 Jahren 22 000 Unternehmen beraten, zukünftige Visionen sind hochgefahren worden. Wir brauchen eigenen Antrieb aus dem Mittelstand. Die meisten haben Visionen, bleiben aber in der Realität stecken“, erklärte Schimmelfeder. Keine Veränderung bedeutet für ihn keine Zukunft. „Was möchten Sie, welche Ideen und Visionen möchten Sie umsetzen. Wenn Sie merken, es ist Stress im Bauch, dann ist für Sie richtig“ sagte der Berater kämpferisch.

Am Unternehmen arbeiten

Für das Unternehmen andere Projekte finden, am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen ist seine Maxime. Bei richtiger Fördermittelnutzung versprach er ein stabileres Unternehmenswachstum. In 5112 Förderprogrammen sind in der EU in einem Zeitraum von sieben Jahren eine Billion Euro Zuschüsse geflossen, das waren jährlich 142 Milliarden Euro Zuschüsse ohne Rückzahlung, so Schimmelfeder. Gefördert werden können zinsgünstige Kredite, Eigenkapitalergänzungsprogramme, Förderkredite ohne dingliche Sicherheiten, Bürgschaften, Ausfallbürgschaften auch für nicht geförderte Kredite, öffentliche Beteiligungen, Garantien, Haftungsfreistellungen. Zuschüsse gibt es für Investitionen, Projekte, Regionalzuschuss, Lohnkosten, Zinszuschüsse und Tilgungszuschüsse. „Weniger als zehn Prozent der Unternehmer kennen und nutzen diese Förderorganisationen“, sagte Schimmelfeder.

Förderanträge können gestellt werden vom Handel, Handwerkern, Dienstleistern, Industrie und Produktion. Anhand von Beispielen nannte Schimmelfeder, was bei Expansionen, Innovationen von neuen Produkten verbunden mit Hallenneubau oder Familieninternen Unternehmensnachfolgen mit Anteilskauf gefördert werden kann.