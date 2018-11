Viele Ehrungen bei der Rißtissener Wehr

Im insgesamt ruhigen Jahr 2018 ist die Feuerwehr Rißtissen zu insgesamt zehn Einsätzen ausgerückt. Neben zwei Großbränden in Ehingen und Blienshofen gab es drei Unwettereinsätze und fünf technische Hilfeleistungen.

Abteilungskommandant Ralf Glöggler berichtete von 317 Einsatzstunden im aktuellen Jahr. Bei 14 Übungen kamen über 500 Übungsstunden bei einem Probenbesuch von 80 Prozent zusammen. Die Übungen wurden als acht Gesamt- und zwölf geteilten Zugübungen gemacht. Weitere 200 Übungsstunden gehen auf das Konto des Gefahrgutzuges an zehn Übungsabenden.

Anja Romer wurde zur Feuerwehrfrau und Markus Egle zum Feuerwehrmann befördert. Marco Walser, Dominik Osswald und Julian Schwertfeger erhielten die Ernennungsurkunde zum Oberfeuerwehrmann. Das Dienstgradabzeichen des Hauptfeuerwehrmanns tragen von nun an die Kameraden Andreas Gaißmaier, Robert Völk und Andreas Zimmermann. Für 15-jährige Feuerwehrtätigkeit wurden die Kameraden Daniel Völk und Michael Braun mit dem bronzenen Ehrenabzeichen ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Silber wurde Thomas Fiesel nach 25-jähriger Zugehörigkeit zuteil.

Die seltene Auszeichnung nach 40 Jahren aktivem Feuerwehrdienst wurde an Rupert Braig mit dem goldenen Ehrenzeichen samt Urkunde überreicht. Jürgen Peter scheidet von der Abteilung Rißtissen aus und wechselt wohnortbedingt nun zur Feuerwehr Dettingen.

14 Kameraden unter der Gruppenführerschaft von Andreas Uetz absolvierten im Sommer das Leistungsabzeichen in Gold. Diese Auszeichnung bekamen an der Hauptversammlung Andreas Braig, Michael Dangelmaier, Julian Schwertfeger, Michael Schertfeger, Felix Hensinger, Michael Braun, Daniel Völk, Martin Völk, Robert Völk, Michael Romer, Dominik Osswald, Florian Stückle, Andreas Gaißmaier und Marco Walser.

Mehrere Weiterbildungen wurden von Anja Romer zur Jugendleiterin, Julian Schwertfeger zum ABC-Grundlehrgang, Felix Hensinger zum Truppführer und von Ralf Glöggler zum Zugführer besucht.

Die Feuerwehr besteht aktuell aus 45 aktiven Mitgliedern und ist gut aufgestellt, so der Abteilungskommandant Ralf Glöggler. 36 Kameraden besitzen das Leistungsabzeichen in Gold. An der derzeitigen Ausrückeordnung gibt es noch Verbesserungspotenzial. Die Unterstützpunkte könnten noch besser in die Einsätze mit eingebunden.

Ein Höhepunkt war die Ausrichtung des Feuerwehr-Leistungsabzeichens des Alb-Donau-Kreises in Rißtissen. Für die Organisation dieser Großveranstaltung gab es reichlich Lob seitens der Feuerwehrführung, den Glöggler so an seine Mannschaft weitergab.

Neben den zwei eigenen Mannschaften in der Stufe Gold stellten 46 weitere Gruppen von 28 Feuerwehren aus dem Alb-Donau-Kreis und den benachbarten Landkreisen an diesen zwei Tagen ihr Können unter Beweis.

Durch die große Mannschaft und die immer mehr werdenden Ausrüstungsgegenstände ist das Gerätehaus momentan zu klein. Aus diesem Grund wird das Feuerwehrgerätehaus in 2019 um eine weitere Fahrzeugbox, in welcher derzeit noch der örtliche Bauhof untergebracht ist, erweitert. In dieser Halle wird dann auch zukünftig der Gerätewagen Logistik (GWT) untergebracht, der momentan noch in Ehingen stationiert ist.

Neben der Feuerwehrarbeit wurden zahlreiche Aktivitäten unternommen, dazu gehörte auch das Aufstellen des Gemeindemaibaums, Kameradschaftsabend, das Schuppenfest und die jährliche Schrottsammlung. Der Jugendfeuerwehr gehören zurzeit 15 Jugendliche an. Zusätzlich zu den regelmäßigen Proben, deren Probendurchschnitt 87 Prozent beträgt, werden bei der Jugendfeuerwehr zahlreiche Freizeitaktivitäten unternommen, die bei den Jugendlichen sehr gut angenommen werden.

Hierzu zählen der Glühweinverkauf beim Weihnachtssingen, Weihnachtsfeier, Faschingstreiben im Gerätehaus, Zeltlager, Erste-Hilfe-Ausbildung, Erlebnistour, Minigolfen, und vieles mehr.