Viele Aufträge für die Handwerker

Das Handwerk in der Region ist 2018 gut in das Jahr gestartet. Über alle Gewerke hinweg betrachtet, bewerten 67 Prozent der Handwerksbetriebe im Alb-Donau-Kreis ihre Geschäftslage als gut, teilt die Handwerkskammer Ulm mit. Ebenso gute Zahlen lieferte das Vorjahr und auch der nahen Zukunft sehen die regionalen Handwerksbetriebe überaus positiv entgegen.

Wie bereits im Vergleichsquartal 2017 erzielte demnach in diesem Jahr das Bauhauptgewerbe den besten Geschäftslageindex. Auch das Ausbauhandwerk sowie die Dienstleistungsbranche sind gut ins Jahr gestartet. Mehr als die Hälfte der Betriebe im Bezirk der Handwerkskammer zwischen Jagst und Bodensee glaubt, dass sich die gute Konjunkturlage auch in den nächsten Wochen fortsetzen wird. Über 46 Prozent gehen laut Handwerkskammer sogar von einer Verbesserung ihrer Geschäftslage aus. Die gute Prognose würde sich auch positiv in der Beschäftigungszahl niederschlagen. So würden in den nächsten Wochen mehr als 15 Prozent der Betriebe ihren Personalstamm erweitern.

Der Winter war noch zäh

„Wir sind gut ins neue Jahr gestartet“, sagt auch Dominik Maier, Geschäftsführer von Gapp Holzbau in Öpfingen, wobei es zu Beginn etwas langsamer angelaufen sei. „Der Winter war sehr zäh“, erklärt der Zimmermeister, „bei dem Wetter konnten die Maurer nicht loslegen“. Wenn die Keller nicht fertig seien, könnten die Mitarbeiter die Fertighäuser nicht stellen.

Auch das Öpfinger Familienunternehmen profitiert vom Bau-Boom. „Wir haben mehr Aufträge als in der Vergangenheit“, bestätigt Maier. „Eine Weile geht das schon noch so weiter“, erklärt der Geschäftsführer, „aber irgendwann kommt der Einbruch“, glaubt er. „Die nächsten zwei, drei Jahre allerdings noch nicht.“

Einen Mangel an Nachwuchs hat Gapp Holzbau nicht zu beklagen. „Zimmermann ist nach wie ein attraktiver Beruf für junge Menschen“, erklärt Maier. Außerdem sei Gapp eine mittelständische Firma und genieße einen guten Ruf. Derzeit sind sechs Auszubildende bei dem Öpfinger Unternehmen beschäftigt. Insgesamt hat Gapp Holzbau 50 Mitarbeiter.

Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres hat sich die Auftragslage der Handwerksbetriebe weiter verbessert, teilt die Handwerkskammer mit. 32,5 Prozent der Betriebe im Bezirk der Handwerkskammer Ulm verzeichneten ein verbessertes Auftragsvorkommen als 2017, während nur jeder fünfte von einem Rückgang spricht. Jeder zweite befragte Handwerksbetrieb rechnet in den nächsten sechs bis zwölf Wochen mit einem höheren Auftragsvorkommen als im Vorjahr. 37 Prozent von ihnen arbeiten aktuell mit einer Auslastung von mehr als 80 Prozent.

Auch im Alb-Donau-Kreis sehen die Unternehmen zuversichtlich der Zukunft entgegen. Nur zwei Prozent der Betriebe rechnen im Landkreis mit einer Verschlechterung der Geschäftslage in den nächsten Wochen. 20 Prozent der Betriebe melden eine Auslastung von 80 Prozent und höher, nur fünf Prozent kalkulieren mit einem Minus bei den Aufträgen. „Jetzt ist die beste Zeit, um sich mit einem Betrieb selbstständig zu machen. In den nächsten fünf Jahren stehen altersbedingt mehr als 2200 Betriebe zur Übernahme an“, erklärt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Es wird viel repariert und saniert

Auch Sonja Schmidt, Sekretärin bei Kurt Halder Elektroinstallationen in Ehingen-Dettingen, spricht von einer „guten Auftragssituation“. Sie ziehe sich durch alle Bereiche. Das Unternehmen übernimmt unter anderem die elektrotechnische Betreuung von Firmen in Ehingen und Umgebung oder plant und setzt Photovoltaik-Projekte um. „Der Bau-Boom wirkt sich natürlich schon auch positiv auf die Auftragslage aus“, so Schmidt. Da gebe es im Frühjahr und Sommer besonders viel zu tun – an Arbeit mangelt es deshalb derzeit ganz und gar nicht für die Mitarbeiter des Ehinger Unternehmens.

Die gute Auftragslage habe nicht nur mit Neubauten zu tun, erklärt Marc Gröber, Geschäftsinhaber von Gröber Sanitär und Heizung in Ehingen. „Es wird viel repariert und saniert“, sagt er, „das geht schon seit zwei Jahren so“. Gröber spricht von einer positiven Tendenz, er gehe davon aus, dass es weiter so gut laufe.