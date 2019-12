Viel Jugendfußball zwischen den Feiertagen

Die Zeit vor dem Jahreswechsel gehört in Ehingen dem Jugendfußball. Zwischen Samstag, 28. Dezember, und Montag, 30. Dezember, richtet die TSG Ehingen insgesamt fünf Jugendfußball-Turniere aus. Auftakt ist am Samstag das U11-Turnier. Den Abschluss bildet das Qualifikationsturnier der U15 für den McDonald’s-Cup. Gespielt wird in der Johann-Vanotti-Sporthalle.

Die Turniere sind hochkarätig besetzt, die Mannschaften kommen nur zum Teil aus dem Raum Ehingen und dem Fußballbezirk Donau, sondern darüber hinaus. Auch etliche bayerische Teams sind in Ehingen am Start. Höherklassige Vereine wie der FV Illertissen und der SSV Reutlingen 05 schicken Nachwuchsmannschaften, die in ihrer Altersklasse in der JVG-Halle um den Turniersieg spielen. Nachfolgend ein Überblick über die verschiedenen Turniere und die teilnehmenden Mannschaften.

U11: Zehn Mannschaften spielen am Samstag, 28. Dezember, in zwei Gruppen, Turnierbeginn ist um 9 Uhr. Die Vorrundengruppen sind wie folgt besetzt: Gruppe A: TSG Ehingen, SGM Unlingen/Daugendorf, SV Rißegg, FC Burlafingen, SV Reute. Gruppe B: SGM Allmendingen, FV Illertissen, SV Langenenslingen, TSV Neu-Ulm, VfL Kirchheim. Nach der Vorrunde beginnt um 12.29 Uhr die Endrunde mit Halbfinale, Platzierungsspielen und Finale (13.29 Uhr).

U10: Acht Mannschaften spielen in einer Gruppe nach dem Modus jeder gegen jeden, Beginn ist am Samstag, 28. Dezember, um 14.15 Uhr. Die Teilnehmer sind: SV Reute, TSV Pfuhl, SSV Ehingen-Süd, SGM Allmendingen, TSG Ehingen, FV Biberach, SGM Emerkingen und TSG Münsingen.

U13 (D-Junioren): Um den Teamsport-Werner-Cup geht es am Sonntag, 29. Dezember, bei den D-Junioren. Sieben Mannschaften treten in einer Gruppe nach dem Modus Jeder gegen jeden, Beginn ist um 9.30 Uhr. Folgende Teilnehmer gibt es: SGM Ehingen-Süd-/Rottenacker, TSV Neu-Ulm, SSV Ulm 1846, TSG Ehingen, FC Gundelfingen, SV Vaihingen und SV Weingarten.

U12 (D-Junioren): Gespielt wird im jüngeren D-Jugend-Jahrgang am Sonntagnachmittag ebenfalls um den Teamsport-Werner-Cup. Zehn Mannschaften treten zunächst in zwei Gruppen an, Beginn der Vorrunde ist um 13.45 Uhr. Die Gruppeneinteilung ist wie folgt: Gruppe A: TSG Ehingen, TSV Holzmaden, FC Gundelfingen, TSV Blaustein, SGM Bleichstetten. Gruppe B. SSV Reutlingen 05, SGM Oberdischingen, FV Biberach, SGM Öpfingen, TSV Neu-Ulm. Anschließend folgen ab 17.14 Uhr Halbfinale, Platzierungsspiele und das Endspiel (18.14 Uhr).

U15: Wie schon in den Jahren zuvor wird in einem Qualifikationsturnier der C-Junioren der achte Teilnehmer für den im Sommer mit Bundesliga-Nachwuchsmannschaften im Ehinger Stadion ausgetragenen McDonald’s-Cup ermittelt. Das Qualifikationsturnier im Winter ist immer sehr stark besetzt und wurde im vergangenen Jahr vom VfL Pfullingen gewonnen. Der letztjährige Sieger ist auch diesmal im Teilnehmerfeld. Die TSG Ehingen stellt zwar zwei Mannschaften, dürfte aber kaum in die Entscheidung um den Turniersieg eingreifen können.

Beim dritten Sports-View-Cup, der Qualifkation für den McDonald’s-Cup 2020, treten am Montag, 30. Dezember, zwölf Mannschaften an, die in zwei Gruppen eingeteilt sind. In Gruppe A spielen die TSG Ehingen I, der SV Zimmern, der TSV Neu-Ulm, die U15 des VfL Pfullingen, der SC Pfullendorf und der TSV Kottern, in Gruppe B treffen der SSV Reutlingen 05, der TSV Weilheim/Teck, die U14 des VfL Pfullingen, die TSG Ehingen II, der FV Illertissen und der FV Weißenhorn an. Turnierbeginn ist am Montag um 10 Uhr, nach Abschluss der Vorrunde folgt ab 15.39 Uhr die Endrunde mit Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Endspiel (17.06 Uhr).