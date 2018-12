Viel Jugendfußball in der Johann-Vanotti-Halle

Bevor das Hans-Glocker-Turnier in Ehingen stattfindet, bietet die Fußball-Jugendabteilung in der Johann-Vanotti-Sporthalle an vier Tagen in Folge Hallenturniere an. Beginnend mit den D-Junioren am Donnerstag, 27. Dezember, setzt am Sonntag, 30. Dezember, das Qualifikationsturnier für den McDonald’s-Cup den Schlusspunkt.

In den vergangenen Jahren wurden die Jugendturniere der TSG Ehingen Anfang Januar und an den Tagen unmittelbar vor dem Glocker-Cup der Aktiven ausgetragen, diesmal mussten Jugendleiter Thomas Javornik und sein Organisationsteam auf die letzte Woche des zu Ende gehenden Jahres ausweichen. Der Grund dafür ist, dass für die Turnierserie vier Tage am Stück benötigt werden – zwischen dem Neujahrstag, der auf einen Dienstag fällt, und dem Glocker-Turnier am 5. Januar brachte man es nicht unter.

Unverändert ist die gute Besetzung der Ehinger Jugendturniere, an denen sich C- bis F-Junioren beteiligen. Neben Nachwuchsteams aus der Region sind unter anderen auch Mannschaften des SSV Reutlingen 05, des FV Illertissen, des SC Pfullendorf, des TSV Kottern, des VfL Sindelfingen, des SV Weingarten und von Olmypia Laupheim am Start. Für die C-Junioren geht es in der neuen JVG-Halle, in der die TSG-Turniere zum zweiten Mal stattfinden, nicht nur um den Turniersieg, sondern auch um die Qualifikation für den McDonald’s-Cup im Sommer im Ehinger Stadion. An diesem Turnier sind dann Bundesliga-Nachwuchsmannschaften am Start.

Nachfolgend eine Übersicht über die Jugendturniere der TSG Ehingen von Donnerstag, 27. Dezember, bis Sonntag, 30. Dezember.

D-Junioren (U12): Donnerstag ab 9 Uhr, acht Mannschaften in einer Gruppe: TV Wiblingen, SG Dettingen, TSV Blaubeuren, TSG Ehingen, FV Olympia Laupheim, SV Weingarten, TSV Kottern, SV Sulmetingen.

D-Junioren (U13): Donnerstag ab 14.15 Uhr, zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Gruppe A: SGM Iller/Rot, TSG Ehingen I, FV Neufra, FV Illertissen, SV Sulmetingen. Gruppe B: TSV Kottern, SGM Ehingen-Süd, FV Olympia Laupheim, SV Weingarten, SV Zimmern.

E2-Junioren (U10): Freitag ab 8.50 Uhr; zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Gruppe A: TSG Ehingen I, FC Burlafingen, TSV Blaubeuren, SGM Reutlingen, SGM Allmendingen. Gruppe B: TSG Ehingen II, FV Olympia Laupheim, FV Neufra, VfL Munderkingen, SGM Schelklingen.

E1-Junioren (U11): Freitag ab 14 Uhr, zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Gruppe A: TSB Ravensburg, SV Oberelchingen, TSG Ehingen, FC Burlafingen, FV Neufra. Gruppe B: SSV Reutingen, FV Bad Saulgau, FV Illertissen, VfL Munderkingen, VfL Sindelfingen.

F1-Junioren (U9): Samstag ab 9 Uhr, zehn Teams in zwei Gruppen. Gruppe A: TSG Ehingen I, VfL Munderkingen, FV Illertissen, FV Bolstern, SG Dettingen. Gruppe B: Olympia Laupheim, SGM Allmendingen, SC Pfullendorf, SV Reute, TSG Ehingen II.

F2-Junioren (U8): Samstag ab 14 Uhr, sieben Mannschaften in einer Gruppe. VfL Pfullingen, FV Illertissen, Olympia Laupheim, SGM Allmendingen, SV Granheim, FV Altheim, TSG Ehingen.

Höhepunkt der Turnierserie ist dann am Sonntag das Qualifikations-Turnier der U15-Junioren, das wieder hervorragend besetzt ist. Ab 10 Uhr spielen zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Das Sieger-Team ist dann der achte Teilnehmer am McDonald’s-Cup 2019 der C-Junioren. Wie gewohnt, wird hier hochklassiger Fußball zu sehen sein.

Gruppe A: FV Illertissen (Bezirks-Oberliga Bayern), FSV Bissingen (Landesstaffel 1), FC Hard (Österreich), Young Boys Reutlingen (Landesstaffel 3), Team Ehingen A. Gruppe B: SSV Reutlingen (Oberliga Tabellenführer), VfL Pfullingen (Landesstaffel 3), FC Wangen (Erster der Bezirksstaffel), TSV Sondelfingen, Team Ehingen B. Das Endspiel wird gegen 15 Uhr angepfiffen.