Viel Interesse am Technischen Gymnasium

Von wegen Jugendliche informieren sich nur noch über das Internet. Dass ein Riesenbedarf an persönlichem Kontakt besteht, zeigte sich am Dienstagabend beim Informationsabend an der Gewerblichen Schule in Ehingen.

Rund 120 Jugendliche und Eltern versammelten sich beim Vortrag über den Einstieg in das Technische Gymnasium, kurz TG. Das sei sogar ein ganz normal starker Andrang, sagte Schulleiter Jochen Münz im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Zwar sind die notwendigen Informationen über das TG, das mit den Profilfächern Mechatronik und Informationstechnik zur allgemeinen Hochschulreife führt, auf der Internetseite einsehbar, doch bietet der Infoabend die Gelegenheit sich ein Bild vom Schulgebäude, den Lehrkräften und den potenziellen Mitschülern zu machen, ließen Besucher auf Nachfrage wissen. Die Lehrkräfte warben ihrerseits für das Online-Angebot, nämlich die Online-Anmeldung, und händigten dafür Flyer aus.

Berufskolleg-Klasse könnte zustandekommen

Etwa 20 Interessierte kamen zur gleichen Zeit zum Vortrag über das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife zusammen. Hocherfreut war der Lehrer dort über die Zahl der Menschen, die sich bei ihm informieren wollten. Denn nur wenn sich mindestens 16 Schüler anmelden, findet der Unterricht für das Berufskolleg an der Gewerblichen Schule in Ehingen auch statt. Ansonsten würden die Schüler auf Klassen verteilt, die eben weiter entfernt zustandekommen, erklärt der Lehrer. Er ist aber guten Mutes, dass es ausreichend Schüler im kommenden Schuljahr sein werden. Eine kleine Klasse biete gute Lernchancen. Die derzeitigen Schüler bildeten eine sehr gute Klassengemeinschaft und tauschten sich per Nachrichtendienst WhatsApp über den Unterricht und die Aufgaben aus.

Eine Herausforderung könnten ihm zufolge die sieben Wochenstunden in Physik darstellen, wobei es ausreiche, sich, egal mit welcher Note, durchzukämpfen und eben nicht aufzugeben, weil am Ende die Fachhochschulreife steht.

Vorgestellt wurde an dem Abend auch die zweijährige gewerbliche Berufsfachschule, die mit dem mittleren Bildungsabschluss endet. Ins Foyer waren die Interessenten aller drei Schularten eingeladen, um sich mit Lehrkräften und aktuellen Schülern über die Lerninhalte und das Schulleben unterhalten zu können. Die Lehrkräfte waren dann auch sehr gefragt und beantworteten viele persönliche Fragen. Das Veranstaltungskonzept ermöglichte es den Besuchern, sich innerhalb einer Stunde informieren zu können. Da es im Foyer jedoch sehr eng und laut war, mussten die Interessierten gut zuhören, um eventuell wichtige Gespräche mithören zu können.