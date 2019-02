Viel Einsatz und große Begeisterung der Fünftklässler bei der TSG-Talentiade

Bei der Handball-Olympiade der TSG Ehingen haben Fünftklässler aus drei Ehinger Schulen um den Turniersieg gespielt. Sieben Mannschaften der Realschule, der Franz-von-Sales-Realschule und des Johann-Vanotti-Gymnasiums hatten sich an der vierten Auflage der Olympiade der TSG-Handballer beteiligt, insgesamt mehr als 100 Mädchen und Jungen waren am Freitag mit Begeisterung in der JVG-Halle dabei.

Zunächst wurde in zwei Gruppen gespielt, ehe zum Abschluss des Turniers Platzierungsspiele über die Reihenfolge der Teams entschieden. Mit Feuereifer gingen die Schülerinnen und Schüler zu Werke. Reine Jungen- oder Mädchenteams waren nicht erlaubt, jedes Teams sollte zumindest ein Mädchen in seinen Reihen haben. Doch es waren mehr, was die TSG-Jugendleiterin Claudia Walter und die stellvertretende Jugendleiterin Carina Frielitz, die das Turnier organisiert hatte, besonders freute. „Schön, dass diesmal viele Mädchen dabei waren“, sagten Walter und Frielitz.

Mitunter waren die Mädchen spielentscheidend, weil deren Tore doppelt zählten. Im Spiel um Platz drei, in dem die Klasse 5a des JVG nach zweimaliger Verlängerung gegen die 5c der Realschule gewann, war dies der Fall. Spannend war es auch im Finale, das ebenfalls beinahe in die Verlängerung gegangen wäre. Wenige Sekunden vor Ende der regulären zehminütigen Spielzeit fiel der Siegtreffer für die 5e des JVG gegen die fünfte Klasse der Franz-von-Sales-Realschule. Neben kleinen Geschenken für alle Teilnehmer an der Handball-Olympiade und Pokalen für die besten Teams wurden außerdem der beste Spieler und die beste Spielerin des Turniers, die nicht im Verein spielen, ausgezeichnet.

Claudia Walter und Carina Frielitz waren sehr zufrieden mit der Beteiligung von mehr als 100 Kindern und dem Engagement der Fünftklässler, von denen ein kleiner Teil bereits handballerfahren war. Und von denen, die erstmals Handball spielten, finden vielleicht manche den Weg zur TSG. „Wir erhoffen uns schon, dass einzelne zu uns dazustoßen“, sagt die TSG-Jugendleiterin. Die Erfahrung in der Vergangenheit zeigte, dass der eine oder die andere durch die Olympiade Gefallen an der Sportart fand.

Diesmal hilft vielleicht auch der Schwung durch die jüngste Weltmeisterschaft der Männer, die auch viele Nicht-Handballer interessiert verfolgten. Wegen der WM habe man auch den Termin für die Handball-Olympiade, die in der Vergangenheit im Spätherbst und vor den Weihnachtsferien angeboten wurde, auf Anfang Februar verschoben.