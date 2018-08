Videoüberwachung entlarvt Müllsünder

Mit Hilfe von Videokameras ist es der Stadt Ehingen jetzt gelungen, Müllsündern auf die Spur zu kommen.

In sehr regelmäßigen Abständen entsorgen Bürger ihren Müll neben den Containern am Stadion. Dies ist zum einen nicht erlaubt und zieht zum anderen einen enormen finanziellen Schaden (Personaleinsatz, Entsorgungskosten…) mit sich, von der eigentlichen Verschmutzung ganz abgesehen. Aus diesem Grund wurde im Frühjahr im Zusammenhang mit einem konkreten Vorfall an dieser Stelle eine Videoüberwachungsanlage installiert.

Mit Hilfe der Kamera, welche auch nachts gestochen scharfe Bilder macht, konnte jetzt am vergangenen Wochenende wieder ein Umweltverschmutzer zur Rechenschaft gezogen und mit einer empfindlichen Geldbuße belegt werden.

