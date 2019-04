VHS sucht Relikte der Ehinger Rock-Geschichte

Für eine Ausstellung im Franziskanerkloster sucht die Volkshochschule Relikte aus der Zeit, in der der Rock’n Roll nach Ehingen kam. Wer also aus den 1960er oder 1970er Jahren Fotos, Plakate, Eintrittskarten oder ähnliches von Konzerten in der alten Stadthalle hat, der möge sich an die Volkshochschule wenden. Immerhin sind namhafte Bands in Ehingen aufgetreten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an Golden Earring, Exception oder Hardin and York. Sie alle standen auf der Stadthallen-Bühne. Wer seine Erinnerungsstücke für einige Wochen zur Verfügung stellen möchte, wende sich an die VHS Ehingen, Telefon 07391/50 35 01 oder an vhs@ehingen.de.