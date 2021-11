VHS Ehingen produziert Podcasts für ARD

Die Ehinger Volkshochschule hat Podcasts für eine ARD-Themenwoche produziert. Darin geht es um den Wandel in der Heimat. Unter anderem wird dabei der Ehinger Stadtteil Wenzelstein ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt.

Die ARD-Themenwoche findet in der Zeit vom 7. bis 13. November auf allen Kanälen des Senders statt. Das Thema lautet: „Stadt.Land.Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause?“ Als einzige Volkshochschule in Baden-Württemberg nimmt die VHS Ehingen an der Themenwoche teil und produzierte in dem Kurs „Hörpfade“ drei Podcasts, die sich mit dem Wandel in der Stadt und der Region beschäftigten.

Was wandelt sich vor Ort?

Für die Audios wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Themen „Wohnen und Bauen“, „Landwirtschaft“ und „Jung sein im Stadtteil Wenzelstein“. Mit Unterstützung des Multimedia-Redakteurs Frank Wiesner, Journalist beim SWR Ulm, lernten die Teilnehmenden die Grundlagen journalistischer Arbeit kennen wie das Recherchieren, Interviews Vorbereiten und das Führen sowie Texten für Manuskripte. Der krönende Abschluss war die Produktion der Podcasts im SWR-Studio in Ulm. Im professionellen Setting des SWR wurden mithilfe von Mediaproducer Patrick Lee die Audios eingesprochen und geschnitten. Am Ende sind es nun also die Menschen vor Ort selbst, die untersuchen, was sich bei ihnen vor Ort wandelt.

Am Dienstag, 9. November, stellen alle Beteiligten um 19.30 Uhr im Franziskanerkloster die Podcasts und das Projekt vor. Die einzelnen Gruppen berichten über ihre Erfahrungen, es gibt Einblicke in das Making off und auch SWR-Redakteur Frank Wiesner ist vor Ort.

Auch der SWR dokumentiert online die Arbeit des Kurses in einem umfänglichen Artikel mit Video über die Projektarbeiten.