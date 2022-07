VHS Ehingen öffnet die Türen des Franziskanerklosters

Wie vielseitig das Angebot der VHS Ehingen ist, können Interessierte beim Tag der offenen Tür am Samstag, 16. Juli, von 15.30 bis 22 Uhr erleben. Nicht nur bieten Dozentinnen und Dozenten vielfältige Mitmach- und Schnupperangebote für Groß und Klein an, es warten auch Essen und Trinken, literarische Performances und Führungen, Tanzdarbietungen, ein Quiz mit Preisen sowie ein Auftritt der Brassmaniacs auf die Gäste. Die Jazz-Funk-Rock-Pop-Hiphop-Band aus Ulm kann auf die musikalische Power von neun Musikerinnen und Musikern zurückgreifen und sorgt für gute Laune, kündigt die Stadtverwaltung Ehingen in einer Vorschau an. Regionale Künstler wie Manuel Stahl und Mark Klawikowski runden das Programm ab. Die Türen des Franziskanerklosters stehen offen, der Eintritt ist frei.