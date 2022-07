VHS Ehingen auf dem 15. Volkshochschultag in Leipzig

Mit einem starken Bekenntnis zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt endete der 15. Volkshochschultag in Leipzig. Dies geht aus einer Meldung der VHS Ehingen hervor. Stehende Ovationen von den rund 1.000 Teilnehmenden erhielt die Ehrenpräsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV), Professor Rita Süssmuth, für ihr entschlossenes Plädoyer unter dem Titel „Keine Zeit mehr, abzuwarten“. Sie warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft in Geförderte und Benachteiligte, in Zugehörige und Abgehängte. Zuvor hatte die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, die Bedeutung der Volkshochschulen für die Integration von Zugewanderten unterstrichen.

Jürgen Morasch, Leiter Volkshochschule Ehingen, hatte die Gelegenheit mit Martin Rabanus, dem Vorsitzenden des Deutschen Volkshochschulverbands (DVV), über die besonderen Gegebenheiten und Anforderungen von kleinen und mittelgroßen Volkshochschulen zu sprechen. „Das zeigt, dass wir in zentralen gesellschaftlichen Fragen als Partner wahrgenommen werden.“ Das gelte natürlich nicht nur für die großen Volkshochschulen, so Morasch, sondern in besonderem Maße auch für die kleinen und mittelgroßen, die in ihren jeweiligen Wirkungsbereichen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Gelingen der gemeinsamen Demokratie- und Integrationsziele haben.